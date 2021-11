Mărturisirea făcută de Anca Serea la aniversarea a șase ani de căsătorie: „Încercăm întotdeauna să ne înțelegem reciproc”

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri. Prezentatoarea știrilor sportive de la Prima TV și solistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015.

Anca Serea și Adrian Sînă au împlinit șase ani de căsătorie, iar cu această ocazie prezentatoarea i-a transmis un mesaj extrem de emoționant soțului ei pe Instagram. „Fericiți până la adânci bătrâneți nu este un basm, este o opțiune”, spune un citat și este cât se poate de adevărat. Prea repede au trecut 6 ani, de când eu și cu Adrian ne-am unit destinele în fața lui Dumnezeu și am pornit împreună într-o frumoasă aventură. Căsătoria noastră a fost și continuă să rămână nu doar o relație de iubire, ci și de prietenie și de susținere. Deși suntem firi diferite, încercăm întotdeauna să ne înțelegem reciproc (uneori ne și iese), să comunicăm frumos, să găsim mereu câteva clipe de petrecut împreună și știm cu siguranță unul despre celălalt că ne completăm în gânduri și în sentimente. În plus, am reușit să construim o familie frumoasă, iar copiii nu doar ne leagă și mai puternic unul de celălalt, ci sunt cele mai mari binecuvântari din viețile noastre. Nu pot decât să îmi doresc și să ne doresc încă mulți ani la fel de buni împreună. La mulți ani, iubirea mea!”, a fost mesajul transmis de Anca Serea.

De asemenea, și Adrian Sînă a ținut să marcheze acest moment și a împărtășit cu urmăritorii de pe Instagram două fotografii de la nunta cu Anca Serea, alături de mesajul: „Aniversare fericită, iubirea mea.”

Anca Serea și soțul ei au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Prezentatoarea TV mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care s-a stins din viață în 2010.

Prezentatoarea TV a vorbit acum câteva luni despre cum este viața de mamă de șase copii. Fiind întrebată cu mai multe ocazii despre modul în care își crește copiii, Anca a împărtășit cu fanii săi de Instagram câteva dintre secretele sale. Vedeta a povestit că unul dintre principiile pe care le-a aplicat întotdeauna în creșterea copiilor săi a fost acela de a-i trata ca de la egal la egal, exact ca pe niște oameni mari. „Sunt deseori întrebată cum de am copii atât de cuminți, care mă ascultă. Adevărul este că nu mi-am propus niciodată acest lucru, iar faptul că David, Sarah, Noah, Ava, Moise și Leah se comportă astfel este pur și simplu o consecință firească a modului în care mă comport eu cu ei. Întotdeauna am privit copiii, și nu doar pe ai mei, ca pe niște persoane capabile să aibă trăiri, gânduri, sentimente, și nu ca pe niște ființe incapabile, cum observ de multe ori în jurul meu”, a dezvăluit Anca Serea.

