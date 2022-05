Magda Pălimariu este însărcinată cu primul copil și a dezvăluit și sexul bebelușului

Magda Pălimariu a anunțat că este însărcinată în șapte luni cu primul copil și a dezvăluit și sexul bebelușului.

Magda Pălimariu și partenerul ei s-au căsătorit în secret anul trecut. Ionuț Eriksen, soțul vedetei de la PRO TV, este președintele Camerei de Comerț Româno-Norvegiene și directorul unei rețele de clinici și laboratoare stomatologice în Norvegia și Ungaria.

Magda Pălimariu a fost extrem de discretă până acum în ceea ce privește viața ei personală. Recent, prezentatoarea rubricii meteo de la PRO TV a anunțat că ea și Ionuţ Eriksen se mută în Norvegia, țara natală a partenerului ei.

Magda Pălimariu a dezvăluit acum, într-un interviu acordat publicației VIVA!, că este însărcinată în șapte luni cu primul copil și a anunțat și sexul bebelușului.

„Sunt însărcinată în 7 luni, iar termenul este în prima jumătate a lunii august. Așadar, o să fie tot Leu, ca mami. Am avut o perioadă destul de grea în primele cinci luni de zile, de aceea am și decis să iau această pauză prelungită de la muncă. Stări de greață, vertij, oboseală, dureri – le-am avut pe toate. Și nici nu fac parte din categoria gravidelor care dorm foarte mult în perioada sarcinii. Din contră, dorm destul de puțin, așadar mă simt destul de epuizată zi de zi, cu toate că înțeleg că perioada grea, în care nu mai poți dormi deloc, abia de acum începe. (râde) Dar gândul că în curând o să îmi țin copilașul în brațe și bucuria pe care o am în suflet știind că nu mai e mult până în acel moment îmi dau putere să trec peste toate.”, a declarat Magda pentru sursa citată, precizând că va avea un băiețel.