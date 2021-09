Primele imagini cu soțul prezentatoarei TV Magda Pălimariu

Magda Pălimariu, prezentatoarea rubricii Meteo de la PRO TV, a luat pe toată lumea prin surprindere în vara acestui an, atunci când s-a căsătorit în secret, iar asta pentru că vedeta este discretă în ceea ce privește viața ei personală.

În cadrul unui interviu pentru revista VIVA!, Magda Pălimariu a făcut mai multe mărturisiri despre relația cu partenerul ei. Cu această ocazie, s-a aflat că bărbatul alături de care trăiește o poveste de dragoste este Ionuț Eriksen, președintele Camerei de Comerț din Norvegia.

Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen nu au avut parte de o lună de miere, însă înainte de nuntă s-au bucurat de o scurtă vacanță în Marbella, care este locul lor preferat. „Nu am avut o lună de miere, dar am reușit să plecăm câteva zile, înainte de nuntă, în Marbella, iar după căsătorie am fost un pic la Iași și, apoi, direct în Norvegia. Urmează să plecăm din nou în Marbella (locul nostru preferat), însă vrem să vedem cum evoluează restricțiile. Punem siguranța pe primul loc”, a povestit Magda Pălimariu pentru VIVA!.

Magda Pălimariu și partenerul ei s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse, având alături familia și prietenii apropiați. Cununia civilă s-a desfășurat la Primăria Sectorului 1. În ceea ce privește ceremonia religioasă, aceasta a avut loc la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, care se află în centrul Capitalei.

„Nu am simțit niciodată nevoia să vorbesc atât de amănunțit despre viața personală, nu pentru că aș avea ceva de ascuns, ci pentru că respect omul de lângă mine. Pandemia ne-a restricționat pe mulți, din multe puncte de vedere, iar planurile nu și-au mai avut rostul. Cel puțin eu asta am învățat în ultimul an… să nu-mi mai fac planuri. Așa că am făcut cununia civilă, urmată de cea religioasă – pentru că era importantă pentru noi, iar ziua s-a încheiat cu o petrecere. Totul a fost imediat după ziua mea de naștere”, a adăugat Magda Pălimariu pentru aceeași sursă.

Magda Pălimariu a mai fost căsătorită. În anul 2016, ea a divorțat, la un an de când s-a căsătorit. „Relația cu fostul meu soț a durat cinci ani, iar căsătoria noastră un an. Nu mi se pare că este o perioadă foarte scurtă și nu cred că ceilalți patru ani petrecuți împreună se anulează în favoarea unui an în care am fost căsătoriți cu acte. A fost o relație extraordinară”, a declarat Magda Pălimariu în noiembrie 2017 pentru Click!.

Foto: Instagram, VIVA!

