Lucrul neobișnuit pe care îl face zilnic Prințul Charles cu pantofii lui

Prințul de Wales în vârstă de 69 de ani a dobândit o poreclă în rândul servitorilor săi: prințul răsfățat. Acest lucru se datorează faptului că, după cum putem vedea în noul documentar Serving the Royals: Inside the Firm, Charles pare a avea nevoie de ajutor pentru a face orice.

„Pijamalele sale sunt călcate în fiecare dimineață, șireturile sale sunt călcate zilnic cu fierul, dopul de la cadă trebuie să fie într-o anumită poziție, iar apa trebuie să aibă temperatura potrivită”, a dezvăluit Paul Burrell, fostul majordom al Prințesei Diana în documentar.

Burrell a mai spus și că „valeții storc doi centimetri de pastă de dinți pe periuța acestuia în fiecare dimineață”.

În plus, majordomii săi mai trebuie să îi aducă acestuia obiecte care sunt la distanță de câțiva pași. „Într-o zi, acesta m-a chemat pentru că o scrisoare primită de la Regină căzuse în coșul de gunoi și voia ca eu să o ridic”, a mai spus Burrell.

Nu este prima dată când comportamentul Prințului Charles ajunge pe prima pagină a ziarelor. O carte scrisă de către Tom Bowers, „Rebel Prince, The Power, Passion And Defiance of Prince Charles,” include interviurile a mai mult de 120 de persoane care dezvăluie poveștile lor legate de munca în slujba familiei regale.

Se pare că fostul soț al Prințesei Diana aducea propriul său colac de toaletă atunci când călătorea și își schimba hainele de cinci ori pe zi și nu venea la cine fără propria sa mâncare.

Text: Bianca Margarit

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK