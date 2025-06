Loredana Groza a împlinit 55 de ani. Anunțul surprinzător făcut de artistă: „E timpul pentru o schimbare”

Loredana Groza este cu siguranță una dintre cele mai apreciate și iubite artiste de pe scena muzicală din România. De-a lungul anilor, datorită talentului și muncii sale, s-a situat în topul preferințelor românilor și nu numai. Melodiile ei sunt cunoscute și fredonate de milioane de oameni.

O artistă cu o carieră remarcabilă, Loredana se reinventează în fiecare an și pentru fiecare generație. Timp de peste trei decenii, Loredana a cântat despre iubire în nenumărate genuri și stiluri, fie că a interpretat muzică pop, rock, populară, jazz, jamparale, blues sau musical. A căutat în muzica sa toate definițiile, nuanțele și semnificațiile cuvintelor care exprimă cele mai misterioase și puternice stări sufletești: iubire, dragoste, dor, nostalgie. De la pop, la folclor, rock, jazz, alternativ, electro dance, într-un carusel sublim, un periplu sonor complet, fiecare spectacol Loredana este un fusion extravagant, armonic şi elegant, susținut cu virtuozitate de artiștii talentați din banda Agurida.

Loredana a marcat ziua sa de naștere cu un anunț surprinzător pentru fanii ei. Vedeta i-a luat prin surprindere cu o schimbare de look inedită, optând pentru o nouă tunsoare, cu o nuanță diferită de blond.

Întrebată recent ce dorințe are pentru ziua ei de naștere, artista a mărturisit că acum nu este nimic mai important pentru ea decât sănătatea și familia.

Loredana Groza și fiica ei, Elena, au o relație extrem de strânsă și de specială. Cele două mențin o comunicare deschisă și obișnuiesc să se sfătuiască reciproc. Cu mai multe ocazii, au fost în diverse vacanțe împreună, în special în India, o destinație care ocupă un loc aparte în sufletele lor.

În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a dezvăluit care este lecțiile de preț care au ajutat-o în educația și creșterea fiicei sale, Elena.

Elena Boncea, fiica pe care Loredana Groza o are din căsnicia cu Andrei Boncea, activează în culise, ocupându-se de producție la unul dintre cele mai prestigioase posturi de radio din țară.

Loredana Groza a vorbit acum ceva timp despre relația pe care o are cu fiica ei, Elena, dar și despre cum au trecut de-a lungul anilor peste probleme. Artista i-a oferit constant fiicei sale sfaturi și pe lângă îndrumarea în carieră, cele două se înțeleg foarte bine. Cântăreața a mărturisit că încearcă să aibă o comunicare deschisă cu Elena și să abordeze cu ea diverse subiecte.

„Ea e mai introvertită, ne destăinuim și ea îmi spune, uneori și când nu îmi spune tot în momentul respectiv, a doua zi, a treia zi, se deschide și mai mult. Dar nu sunt o mamă de tipul mamelor noastre, care au trăit în comunism și nu vreau să le judec. Și erau niște subiecte tabu, pe care nu puteam să le abordăm niciodată. Nici noi, și nici părinții noștri, dar eu am zis că vreau să depășim aceste subiecte, să nu mai fie tabu și să am o comunicare directă, sinceră, chiar dacă uneori mă pune pe mine într-o lumină proastă o anumită discuție. „Da, mami, uite, eu am făcut chestia asta!'. La un moment dat am fumat, recunosc, a fost o prostie, dar nu am mințit-o că n-am fumat. Învață din greșeala mea și n-o mai repeta, pentru că e un lucru care îți face rău și, chiar dacă te lași de fumat, acolo, undeva, e o memorie a acelui lucru și mai încolo se resimte organismul!”, a declarat Loredana Groza într-un interviu acordat pentru Cancan.ro.