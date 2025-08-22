Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț: „Tocmai am aflat”

Lora nu a rămas indiferentă în fața zvonurilor care au circulat recent în presă. Cântăreața a fost deranjată de speculațiile potrivit cărora ar fi pe punctul de a divorța de soțul ei, Ionuț Ghenu, și a reacționat imediat pe internet cu un mesaj categoric.

Lora, deranjată de zvonurile despre divorț

Artista și partenerul său de viață s-au căsătorit anul trecut, iar relația lor părea mai solidă ca niciodată. Totuși, apariția unor informații false a determinat-o pe Lora să clarifice situația:

„Sunt la mare cu soțul meu și tocmai am aflat că divorțăm. Au apărut din nou karmangeriile și obsesia trădării care se plătește. Vă doresc ca îndârjirea cu care judecați adevăruri inventate, să o investiți în propriile vieți și să vă îndepliniți visurile”, a scris artista pe rețelele sociale.

Ce spunea despre o posibilă despărțire

Lora și soțul ei, Ionuț Ghenu, au fost invitați în podcastul lui Bursucu’, acolo unde au vorbit deschis depre relația lor .

Artista a făcut declarații și despre posibilele motive care ar determina-o să pună capăt căsătoriei cu Ionuț Ghenu.

„Soțul meu este un om minunat. Dar dacă va greși vreodată, dacă va deveni rău, eu nu voi mai permite inimii mele să trăiască într-o poveste falsă. Am jurat la bine și la greu, dar nu la bine și la rău. Doar dacă luptăm împreună împotriva acelui rău… Indiferent de cât de mult iubesc o persoană, dacă devine rea și nu își mai revine de acolo și asta e noua realitate a acestui om, o să îl iubesc de la distanță. Așa sunt eu. Nu îmi doresc să fie lângă mine așa”, a spus Lora.

Totuși, cântăreața a declarat că nu este obligatoriu ca, în cazul unei despărțiri, să ajungă ca fostul soț să îi fie dușman.

„Adică da, ne respectăm, pentru mine era suficient. Sunt oameni care-și cresc copiii într-un respect… Sunt foarte multe persoane care sunt un exemplu de bun-simț și educație. La noi a fost de comun acord. Era clar, era evident că nu funcționează. Nu poți, printr-o victimizare, să obligi omul celălalt să rămână cu tine. Nu mi se pare corect. Mi se pare în neregulă să șantajezi pe cineva emoțional să rămână cu tine când omul ăla e nefericit. Eu n-am făcut și n-o să fac niciodată asta”, a afirmat Lora. „Nu dușman, dar nici prieten”, a răspuns Ionuț Ghenu. „Eu pot să înțeleg că a călcat strâmb, că a greșit. Nu îmi doresc să devenim dușmani, să îi fiu dușman. Nu îi doresc răul, vreau să îi fie bine. Putem fi prieteni, pot să te ajut, dar atât. Într-o relație stabilă nu faci asta. Dacă ești un om slab care a cedat tentațiilor din jur înseamnă că nu e o relație cum trebuie. Este important ca doi oameni care își doresc să îmbătrânească împreună să facă pași pentru asta, să se respecte. Asta e doar o păcăleală, nu e ceva solid”, a mai subliniat artista.

Citește și:

Anda Adam și soțul ei, Joseph, dezvăluiri despre participarea la Asia Express. Cu ce problemă s-au confruntat cei doi: „Era să nu mai venim deloc'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro