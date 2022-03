Lora, mesaj dur la adresa persoanelor care se laudă că au ajutat refugiații din Ucraina

Tot mai multe persoane publice din România și nu numai și-au arătat în această perioadă solidaritatea față de refugiații ucraineni în contextul în care Ucraina a fost invadată de armata Rusiei. Cetățenii din Ucraina au fost nevoiți să fugă din calea atacurilor, iar românii și-au exprimat sprijinul prin diferite modalități.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Lora a transmis un mesaj la adresa persoanelor care se laudă în mediul online cu faptul că au oferit ajutor refugiaților din Ucraina.

„M-am trezit citind ce trebuie să facem în caz de atac nuclear. Kit de supraviețuire 2022.. Când a început pandemia, o singură frică reală am avut, blocată fiind în cel mai frumos loc de pe pământ: să nu se repete istoria. Combinația pandemie+război este, alături de urgiile unei planete care s-a săturat de noi, cel mai mare coșmar. Și iată că îl trăim și îi vom supraviețui fiecare cum știe, cum poate.. unii mai oameni alții mai gândaci. Am văzut zilele astea tot felul de tipologii care s-au vrut vizibile, mai ales online. Unii se comportă de parcă acum e momentul lor de maxim eroism..(încerc să nu cad în capcana judecății).”

Cântăreața a apreciat faptul că românii și-au arătat empatia într-un context atât de dramatic, însă a punctat că speră ca acest sprijin arătat de persoanele la care face referire să fie unul real și nu de fațadă.

Lora a ținut să precizeze faptul că acest sprijin arătat în această perioadă nu ar trebui să fie un moment de glorie. De asemenea, cântăreața a spus că își va folosi platformele de social media pe care activează pentru a transmite mesajele pe care le consideră folositoare în acest context.

„Îmi doresc să conștientizăm că acest ajutor nu este momentul nimănui de glorie, nu este un trend, un hype.. e o responsabilitate pe termen lung. Și o spun pentru că e mai multă ofertă decât cerere și am văzut și oameni dezamăgiți cumva de asta. Unii chiar vor să ajute și chiar o fac, alții nu vor să piardă ocazia să mai spele din „păcate”.. și în mod normal aș spune „important e că fac ceva bun, ce contează motivația?”..și chiar nu contează, doar să ajutăm cu cap, noi neavând experiență în situații de război. Eu voi folosi aceste canale de comunicații pentru a transmite ce consider că este folositor în această perioadă, prin stories și postări. Aici nu va fi totul despre război. Aici aș vrea să vă abțineți de la propagandă. Pentru mine, odată ce s-a ajuns în acest punct, toți sunt vinovați. Eu în afară de voi, cei care găzduiți familii fugite din țara lor, indiferent de cum ne-au considerat înainte de situația asta, nu am alți eroi”, a scris Lora pe Facebook.