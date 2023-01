Lora a reacționat după ce a fost criticată. Care e motivul: „E dreptul meu să iubesc pe cine vreau”

În trecut, Lora a fost căsătorită timp de doi ani cu Dan Badea. Cântăreața și actorul au divorțat în 2014. În prezent, artista formează un cuplu cu Ionuț Ghenu, cu care este logodită.

Inițial, Lora și Ionuț Ghenu au fost prieteni. Ulterior, legătura lor a evoluat și s-a transformat într-o poveste de dragoste. Relația lor a fost presărată și cu momente dificile, iar cei doi s-au confruntat și cu un scandal mediatic, care a reușit să îi apropie. Pe TikTok, artista a transmis un mesaj dur, după ce a fost criticată pentru decizia ei de a divorța după doi ani de căsnicie.

„Mie mi s-a întâmplat un abuz colectiv. Abuzurile colective sunt foarte reale. Nu a spart nimeni nicio familie. Dacă am avut curaj să divorțez după doi ani, care în viața mea înseamnă un fir de nisip, sincer, și în viața unui om, multe femei nu divorțează pentru că au impresia că e o crimă și că o să le judecă oamenii. Nu, te judecă doar cine ar divorța, dar nu are curaj. Cine e complet nefericit, dar stă acolo și îndură și se oftică că tu ai avut curajul să ieși, să pleci. Deci nu exista nicio familie. Familia mea și eu cu adevărat eram căsătorită cu meseria mea, cu vocația mea, și am ales ulterior un om cu care pot să trag la aceeași căruță, care și el la rândul lui era liber.”