Lora a dezvăluit secretul siluetei sale de invidiat: „Mi-am învățat corpul”

Lora este una dintre cele mai apreciate artiste din showbiz-ul autohton, care se bucură de atenția unei comunități unite de fani. Vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește cu internauții ultimele noutăți din viața ei.

Dincolo de talentul muzical și vocea unică, Lora se mândrește și cu o siluetă de invidiat. Vedeta a reușit de-a lungul timpului să ajungă într-o formă foarte bună și se menține la același număr de kilograme. Fiind întrebată în repetate rânduri care este secretul ei, cântăreața a dezvăluit că nu urmează o dietă anume și nici nu merge la sală pentru a obține tonifiere.

Într-un interviu acordat pentru Spynews.ro, Lora a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă și să se abțină de la alimentele bazate pe zahăr. Deși unii s-ar fi așteptat ca vedeta să urmeze o dietă foarte strictă și să petreacă ore întregi în sala de sport, artista a luat pe toată lumea prin surprindere când și-a dezvăluit secretele.

„Nu am o dietă! Mănânc orice, doar să nu fiu intolerantă sau alergică la chestia aia. Mănânc dulce, dar rar pentru că atunci când simți nevoia de dulce e o carență de crom, iar eu îmi iau suplimente. Dacă iei câte o pastiluță de crom îți dispare pofta de dulce, că de fapt lipsește ceva. Mi-am învățat corpul practic, m-am înconjurat de oameni care știu”, a spus vedeta pentru sursa citată.

Prin urmare, Lora nu spune „Nu” dulciurilor și plăcerilor culinare. Cu toate acestea, vedeta a apelat la o metodă prin care reușește să își „păcălească” pofta de dulce și ia suplimente de crom. De asemenea, Lora a exemplificat ce mănâncă într-o zi o obișnuită.

„Dimineața mănânc ouă sau omletă cu legume, la prânz mănânc o supă și pește, legume sau pui cu legume, îmi place să am o supă pe zi măcar. Seara încerc să mănânc la o oră cât mai ok, dar se întâmplă să mănânc și la 10-11, dar am grijă ce mănânc, mănânc pește, depinde. Între mese încerc să mănânc un măr sau un alt fruct”, a mai zis ea.