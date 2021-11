Lidia Buble și-a surprins fanii cu o schimbare inedită de look

Fanii Lidiei Buble s-au obișnuit să o vadă pe artistă abordând diferite schimbări de look. Însă cântăreața și-a surprins urmăritorii de pe rețelele de socializare cu o transformare neașteptată, iar aceștia au copleșit-o cu laude.

Lidia Buble a publicat pe Instagram un video, în care o putem vedea pe artistă purtând o spectaculoasă perucă brunetă. Cântăreața se afla la filmările unui proiect, așa că a decis să împărtășească cu ei și câteva cadre din culisele acestuia. Noua înfățișare a șocat pe toată lumea, iar artista le-a cerut părerea fanilor cu privire la această schimbare.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Lidia Buble (@lidiabuble)

În ceea ce îi privește pe fani, părerile acestora au fost împărțite. În timp ce unii au complimentat-o și chiar au încurajat-o să își vopsească părul așa, considerând că seamănă foarte mult cu sora ei, Estera Buble, alții au considerat că îi stă mult mai bine blondă, așa cum este în prezent. „Ce bine îți stă cu această culoare de păr. Eu zic brunetă!”, „Mult mai frumoasă brunetă… îți scoate ochii în evidență…”, „Îți stă foarte bine brunetă… mult mai bine decât blondă!!”, „Ești foarte frumoasă brunetă!”, „Ești oricum frumoasă dar blondul te definește”, „Blondă, fără nici o îndoială!!!”, „Brunetă semeni perfect cu Estera”, sunt câteva dintre comentariile pe care le-a primit Lidia Buble pe Instagram.

Lidia Buble formează alături de sora ei, Estera, una dintre cele mai competitive echipe din cadrul competiției Asia Express, difuzată de Antena 1. În urmă cu ceva timp, cântăreața a vorbit despre provocările întâmpinate în emisiune.

Artista a explicat cum a fost ultima etapă în Turcia pentru ea și sora ei, Estera Buble, mai ales că pentru una dintre probe echipele au fost nevoite să care 200 de kg de vase pe un cărucior fără margini, pe un drum în pantă. Deși au dus la bun sfârșit misiunea, se pare că greutățile pe care le-a întâmpinat pe durata emisiunii au avut un efect destul de neplăcut asupra stării de sănătate a Lidiei.

Ea le-a mărturisit fanilor că, la întoarcerea în țară, după un control medical, doctorii i-au spus că are hernie de disc. „Cum a fost să cărăm 200 kg de vase pe un cărucior fără margini și pe un drum în pantă? Am simțit că se rupe mijlocul meu și brațele simțeam cum se desprind ușor din umeri iar când am ajuns în România, după un consult la medic, am aflat că m-am ales și cu o frumoasă HERNIE DE DISC.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro