Lavinia Pîrva, despre comentariile răutăcioase la adresa ei: „Am învățat multe şi am evoluat”

Lavinia Pîrva a vorbit cu sinceritate despre comentariile răutăcioase pe care le-a primit de-a lungul timpului. Artista a dezvăluit cum anume au afectat-o, dar și cum a învățat să treacă mai ușor peste.

În cadrul unui interviu pentru revista VIVA!, Lavinia Pîrva a făcut mărturisiri sincere despre cum s-a simțit în momentul în care a văzut comentarii răutăcioase la adresa ei.

„Da, am avut senzaţia la un moment dat că sunt doborâtă. Dar din tot ce e mai puţin plăcut în viaţă poţi învăţa lucruri, dacă vrei cu adevărat şi dacă îţi pasă să înveţi ceva de la viaţă. De altfel, eu în clipa aceasta nu mai am absolut nici cea mai mică problemă cu cei care mă critică, nu mă plac sau mă judecă. Fiecare e liber să facă ce simte şi consider că lucrurile acestea le faci doar în momentul în care mai ai multe de învăţat. Este firesc, toţi trecem pe acolo. Şi eu am judecat, şi eu am criticat, şi eu am fost uneori rea, poate, însă acum îmi dau seama, nemaiavând aceste sentimente, că am învăţat multe şi am evoluat. Ceea ce le doresc tuturor, e mult mai frumos şi reconfortant aici, în stadiul acesta.”