Laurențiu Reghecampf a depus o nouă plângere la poliție împotriva Anamariei Prodan după ce s-au întâlnit la tribunal

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au întâlnit ieri la Judecătoria Buftea, la cel de-al doilea termen al divorțului. Impresara a venit însoțită de Sarah, fiica mijlocie, dar și de Bebeto, fiul pe care îl are împreună cu antrenorul.

După ce a ieșit din sala de judecată, Anamaria Prodan a vorbit despre proces, dar și despre partaj, acesta fiind un subiect mult discutat, fiind știut faptul că cei doi au o avere considerabilă. Anamaria Prodan a explicat că ea și Laurențiu Reghecampf trebuie să împartă tot ce au strâns împreună pe timpul căsniciei.

Ulterior, Anamaria Prodan a mărturisit pe rețelele de socializare că Laurențiu Reghecampf i-a făcut o nouă plângere la poliție după întâlnirea de luni de la tribunal.

„Nu și-a salutat copiii, nu i-a atins, nu s-a uitat la ei nici după un an! Asta cel mai urat lucru de pe pământ! Și doi la mâna, așa cum este el și ce a făcut din viața lui și din viața tuturor, refuză să meargă la notar! Nu vrea să mergem frumos să închidem, să nu știe vântul și pământul!”, a mai adăugat Anamaria Prodan.

Impresara a mai adăugat că sumele pe care le vor împărți la partaj sunt unele substanțiale.

„Mă aștept la respectarea legii române, care spune foarte clar că jumătate din bunurile și rezultatele muncii comune din perioada în care am constituit un cuplu trebuie să ajungă la mine și la copilul nostru. El trebuie să dea jumătatea din ce a câștigat cât timp am fost împreună. Nu știu dacă are în vedere acest lucru. Pe de altă parte, nu are, după mine, de unde să aducă tot ce a luat din casa noastră. Și mă refer și la bani, și la mobilă, și la alte lucruri. (…)