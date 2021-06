Laura Cosoi s-a pozat alăptând chiar în ziua în care alăptarea în public a devenit permisă de lege

Laura Cosoi s-a pozat alăptându-și fiica cea mică, pe Vera, chiar în ziua în care în Parlamentul României a trecut o lege ce permite alăptarea în public mamelor care au copii cu vârsta mai mică de doi ani. Legea, care îi va amenda pe cei care nu le permit mamelor să alăpteze în locuri publice precum parcuri sau restaurante, va merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.

Laura Cosoi s-a pozat alăptând copilul în vârstă de 9 luni, și și-a însoțit postarea cu o pledoarie pentru acest gest firesc, atât de benefic pentru sănătatea copiilor. Vedeta are două fiice, pe Rita și Vera, și nu este pentru prima dată când vorbește despre necesitatea alăptării, atunci când acest lucru este posibil.

„Când o alăptez pe Vera, retrăiesc momentele de început cu Rita, clipele speciale de apropiere dintre mamă și copil, care nu pot fi descrise în cuvinte. Pe Rita am alăptat-o 8 luni și pe Vera vreau să o alăptez cât de mult se poate, cel puțin până dă semne că este pregătită pentru înțărcare, deoarece cred în înțărcarea firească, lentă! Consider că am fost norocoasă că am putut să fac asta, pentru că multe mame, oricât de mult și-au dorit, nu au avut cum. Alăptarea este un subiect delicat și fiecare experiență este unică, însă am convingerea că mamele se nasc cu acest instinct de a face cele mai bune alegeri pentru ele și mai ales pentru puii lor!”, a scris aceasta pe Instagram.

Faptul că Laura Cosoi s-a pozat alăptând nu pare, însă, un gest neapărat politic, ci unul prin care vedeta continuă să își susțină poziția pe care a avut-o și în cazul creșterii primului său copil, Rita.

„Alăptarea nu este un proces ușor, dar când te gândești la beneficii, parcă nimic altceva nu contează. Sistemul imunitar al copilului este primul care are de câștigat și datorită acestui aspect privesc alăptarea ca o investiție sigură în sănătatea copiilor mei. Dar nu numai a lor, pentru că alăptatul are beneficii și pentru sănătatea mamei. În plus, pierzi și câte 500 de calorii/zi doar prin alăptare, adică intri mai ușor în formă.”

Foto: Instagram