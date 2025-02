Laura Cosoi a fost oprită de polițiști în trafic. Actrița s-a ales cu o amendă: „Nici actele nu le aveam la mine”

Pe 24 februarie, atunci când se sărbătorește Dragotele, Laura Cosoi a fost oprită în trafic de către polițiști și s-a ales cu o amendă. Actrița a povestit pe larg pe rețelele de socializare ce anume s-a întâmplat.

Laura Cosoi a dezvăluit că a fost oprită în trafic după ce, în loc să meargă tot înainte, a virat la stânga într-o intersecție. Pe lângă această greșeală, actrița nu avea la ea nici actele.

„M-am gândit că în loc să merg înainte pe bandă, mai bine fac stânga, că era mai aproape, mai ușor de ajuns, era verde la ambele semafoare (…) Chiar nu făcusem nimic, mi se părea că sunt în grafic (…) Imediat am spus că îmi pare rău, că m-am răzgândit în ultimul moment, că am făcut stânga. Am spus „Îmi pare rău” și aia e, nici actele nu le aveam la mine, că am plecat de acasă fără geantă.”