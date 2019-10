Lady Gaga a căzut în timpul unui concert din cauza unui fan

Lady Gaga a căzut de pe scenă în timpul concertului Enigma susținut joi seară în Las Vegas.

În timpul concertului, artista a chemat pe scenă un fan, iar acesta a încercat să o ridice pe Lady Gaga, impresionând publicul. Deși cei doi păreau că pot dansa, fanul s-a împiedicat și, fiind aproape de marginea scenei, a căzut în public.

Scena i-a șocat pe fani, existând și câteva secvențe filmate de aceștia. Din imagini se vede că Lady Gaga a căzut prima, iar apoi fanul, existând o posibilitate destul de mare ca cei doi să se fi rănit în acest accident.

Lady Gaga had an unfortunate fall off the stage tonight at Enigma after a fan picked her up and tripped.

Gaga crashed down first with the fan falling on top of her. She got right back up and continued the show. We hope both her and the fan are okay.

