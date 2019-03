Kylie Jenner a dezvăluit ce nume tradițional ar fi ales pentru fiica sa, Stormi

Kylie Jenner a dezvăluit recent că a fost la un pas să aleagă un nume tradițional, de origine latină, pentru fiica sa, Stormi. Marți, în timpul unei sesiuni de make-up, vedeta a vorbit cu fanii pe Instagram Stories și le-a dezvăluit că alesese numele Rose.

View this post on Instagram Kylie explains how she picked the name Stormi☺️🌩 (@kardashianvideos) A post shared by Kylie Jenner News (@kyliesnapchat) on Mar 12, 2019 at 10:25pm PDT

„O să vă zic un nume, deoarece nu cred că îl folosi pentru următoarea fiică, însă am vrut să o numesc Rose. Îmi place mult acest nume. Felicitări tuturor persoanelor care se numesc Rose.”

Vedeta a dezvăluit că avea un alt nume în minte pentru primul ei copil, însă și-a dat seama că nu i s-ar potrivi deloc bebelușului. „Era un nume foarte ciudat… însă îl iubesc. Cu toate astea nu era potrivit pentru ea.”

Make-up artistul i-a adresat și el o întrebare, spunându-i acesteia să povestească cum a ales numele lui Stormi. „Simt că ea și-a ales singură numele. Căutam numele și am văzut Storm și mi-a plăcut foarte mult. Dar am vrut ca și numele ei să aibă ‘ie’ la final, ca mine, Kylie și Stormie. Așa am simțit la început, când am fost însărcinată. Obișnuiam să îi spun Stormi și să vorbesc cu ea când era în burtică. Și s-a potrivit perfect.”

Kylie a dezvăluit că se gândise la alte două nume care i-au plăcut, însă nu i s-au potrivit fiicei sale. „Aveam două nume care, sinceră să fiu, îmi plăceau mai mult decât Stormi, însă când am născut-o, am simțit că ea și-a a ales singură numele. Nu-mi pot imagina alt nume decât Stormi.”

Și, dacă te întrebi de ce nu a rămas și acel „e” în numele fiicei sale, Kylie a explicat că a fost vorba de o schimbare de moment atunci când au finalizat certificatul de naștere.

Kylie Jenner a vorbit în timpul live-ului și despre modul în care a reușit să slăbească, dezvăluind că renunțarea la anumite alimente a făcut minuni pentru ea. „Mănânc în general foarte haotic. Adică tot ce vreau. Pizza, paste, lactate. Și pur și simplu am renunțat la ele și am început să mănânc mai sănătos. Și simt că asta funcționează pentru mine, personal.”

Kylie Jenner a devenit mamă în 2018, când a anunțat în februarie că a născut, după o perioadă în care a făcut tot posibilul să-și ascundă sarcina. Între timp, vedeta a devenit cea mai tânără miliardară self-made din lume

Kylie Jenner, potrivit Forbes.

