Kira Hagi, fiica lui Gheorghe Hagi, s-a căsătorit religios cu Thomas Ferfelis. Ce rochie de mireasă a ales actrița

Kira Hagi, fiica lui Gheorghe Hagi, și Thomas Ferfelis, un om de afaceri grec, s-au căsătorit duminică, 29 iunie. Cununia religioasă s-a desfășurat la biserica „Sfântul Visarion” din București, iar ulterior cei doi au petrecut alături de invitații lor la restaurantul Cernica Events.

La cununia religioasă, Kira Hagi a purtat o rochie de mireasă rafinată, care avea aplicații florale și o trenă foarte lungă. Printre persoanele care au mai atras atenția la biserică s-au mai numărat Ianis Hagi, care a venit alături de soția lui, Elena, care este însărcinată cu primul lor copil. Elena Tănase a venit îmbrăcată într-o rochie galbenă. De asemenea, și părinții actriței, Gheorghe și Marilena Hagi, au fost cuprinși de emoție și au impresionat cu apariția lor la cununia religioasă. Marilena Hagi a optat pentru o rochie fluidă, albastră, cu mâneci ample.

La biserică, Kira Hagi și Thomas Ferfelis au coborât dintr-o mașină Rolls-Royce Phantom IV, potrivit gsp.ro.

În luna august a anului 2024, s-a aflat că Kira Hagi a fost cerută în căsătorie de către Thomas Ferfelis, partenerul ei cu origini grecești, care este stabilit de mai multă vreme în România. Cererea în căsătorie a avut loc în timpul unei vacanțe pe care o petreceau în Salonic.

Despre relația dintre Kira Hagi și Thomas Ferfelis

În ceea ce privește viața ei personală, Kira Hagi preferă să păstreze discreția. Actrița și Thomas Ferfelis se cunosc de când amândoi au studiat la International British School of Bucharest, iar povestea lor de dragoste a început câțiva ani mai târziu.

Kira Hagi și Thomas Ferfelis au fost prezenți la meciul România – Olanda de la EURO 2024. În fotografiile de la eveniment, realizate de echipa Gazetei Sporturilor, cei doi au fost văzuți în ipostaze tandre în tribună. Înainte de startul meciului, Kira Hagi și iubitul ei au împărtășit câteva momente romantice. Actrița a fost surprinsă în brațele partenerului ei, iar acesta a sărutat-o pe obraz. Cei doi au stat îmbrățișați timp îndelungat, apoi au pozat alături de restul familiei prezente pe stadion. A fost prima apariție publică a Kirei Hagi alături de iubitul ei. Vezi imaginile AICI!

Kira Hagi este apreciată pentru cariera ei în actorie. Fiica fotbalistului Gheorghe Hagi s-a făcut remarcată în această industrie, interpretând de-a lungul timpului mai multe roluri în diferite spectacole de teatru și filme. Absolventă a New York Film Academy, unde a obținut o licență în Acting for Film în 2017, Kira Hagi și-a continuat studiile de actorie la Londra. În România, debutul său a avut loc în scurtmetrajul „București, te iubesc!'.

Kira Hagi are deja un CV de invidiat. Actrița a jucat în mai multe filme și spectacole de teatru, printre care „Dream Girl”, în 2015, „By the Book”, în 2016, „Fragile” (unde a lucrat și ca producătoare) și „Breaking” (pentru care a realizat decorurile) în 2017, Prego, unde a servit ca asistentă de producție, în 2018, „Între chin și Amin”, ca actriță, în 2019, și „Plain Jane and the Dating Game”, unde a fost și regizoare secundă. A jucat și în filmul „Enescu – Jupuit de viu”, scris și regizat de Toma Enache, dar și în serialele „Lia – Soția soțului meu” și „Lasă-mă, îmi place! Camera 609.”

Pe lângă actorie, Kira Hagi mai are ca pasiune și pictura. Ea a organizat expoziția „Rădăcini” la sfârșitul lunii octombrie 2022, aceasta fiind doar una din expozițiile sale notabile, alături de cele de la Constanța („Călătorie” – 2018, „Experiment Dezrădăcinare” – 2019 și 2022, „Sound of Silence” – 2021), Franța („Reflections” – 2021) și Italia („Eternal Feminine”, la Florence Biennale XIII – 2021).

Foto: Ionuț Iordache (Gsp.ro)

