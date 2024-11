Kira Hagi, apariție stylish într-o rochie roșie la un eveniment de promovare a filmului „Enescu-Geniul și Prințesa”

Kira Hagi a fost în centrul atenției la evenimentul de promovare a filmului „Enescu – Geniul și Prințesa”, unde fiica lui Gică Hagi interpretează rolul prințesei Alice Cantacuzino. Tânăra actriță a atras toate privirile cu o apariție stylish, purtând o rochie roșie, cu un decolteu elegant, care a subliniat rafinamentul său și i-a conferit un aer regal. Alegerea unei rochii lungi, de culoare roșie aprinsă, i-a dat un aer de prințesă, iar accesoriile au completat perfect ținuta – un bolero scurt din blană neagră, care a adăugat un plus de sofisticare.

Kira Hagi a postat pe rețelele de socializare imagini din cadrul evenimentului, unde a strălucit cu stilul său impecabil. Evenimentul a avut loc la Opera Națională din București, iar apariția ei nu a trecut neobservată, devenind rapid subiect de discuție.

View this post on Instagram

În ceea ce privește filmul „Enescu – Geniul și Prințesa”, regizat de Toma Enache, filmările s-au încheiat la finalul anului 2022, iar Kira Hagi a declarat că se simte onorată să facă parte din acest proiect deosebit, alături de mari nume ale cinematografiei românești, cum ar fi Cezara Dafinescu, Constantin Codrescu și Adrian Titieni.

Kira, fiica lui Gică Hagi, a împărtășit într-un interviu acordat revistei VIVA! de acum ceva vreme, motivele care au făcut-o să se întoarcă în România și cum i s-a modificat viziunea asupra vieții în America.

„Eu vreau să fac performanță oriunde în lume atâta timp cât practic meseria pe care mi-o doresc și o fac din suflet, și cu drag.”, a mai spus ea.

„E adevărat că am plecat în State cu gândul de a rămâne definitiv, dar acolo mi-am schimbat perspectiva. M-am întors în țară pentru că am primit un rol în România și am ținut să onorez contractul. (…) Nu pot să spun că am renunțat la nimic (la visul american n.red.). Pot spune că trăiesc visul meu. Da, visul Kirei Hagi, ca fiecare dintre noi. Fiecare are un țel, un drum.”