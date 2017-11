Kim Kardashian, declaratii despre cel mai ciudat lucru pe care il face Kanye West

In cadrul emisiunii Jimmy Kimmel Live, Jennifer Lawrence a avut parte de o surpriza. Aceasta a avut ocazia sa stea alaturi de Kim Kardashian, preferata ei din show-ul „Keeping Up With the Kardashians” (da, Lawrence este o mare fana a reality show-ului, aceasta declarand in trecut ca in timpul filmarilor pentru „Mother”, se uita la emisiune pentru a se relaxa).

Cele doua vedete au vorbit despre urmarirea fostilor iubitii, cine tarzii amuzante cu Kris Jenner si o multime de alte subiecte neasteptate. Kim Kardashian s-a simtit atat de confortabil, incat a vorbit despre cel mai ciudat lucru pe care il face Kanye West.

„Adoarme peste tot. Fie ca suntem la o intalnire, ca imi prezinta persoane pe care nu le-am mai vazut vreodata, suntem la restauranta si el sforaie pe masa”, a declarat Kim. Totodata, aceasta a spus ca au parte de seri obisnuite: „Suntem super normali. Ne uitam la ‘Family Feud’ in fiecare seara inainte sa ne culcam”.

Kim s-a simtit atat de bine alaturi de Jennifer Lawrence, incat a invitat-o la pregatirea felicitarii de Craciun.

Cu toate acestea, vedeta a evitat sa vorbeasca despre Blac Chyna: „Stii, intotdeauna am spus cand cineva ma intreaba – Stii, Dream (fiica lui Blac Chyna si a lui Rob Kardashian) va vedea asta intr-o zi. Asa ca mi se pare respectuos sa nu zic nimic despre mama nepoatei mele.”

Totodata, aceasta nu si-a dorit sa vorbeasca nici despre O.J.Simposon. Kim a explicat ca se gandeste la copiii acestuia: „Am atat de mult respect pentru copiii lui. Simt ca mama si Caitlyn au spus atat de mult despre asta si sunt atat de vocali. Si eu ma gandesc, stii, copiii lui. Trebuie sa fie foarte greu. Incerc sa stau departe de asta.”

Despre ce a mai vorbit Kim Kardashian? Despre Selena Gomez si Justin Bieber. Aparent, Kim Kardashian se bucura ca cei ar forma din nou un cuplu: „Cred ca este atat de dragut”.

Foto: Instagram