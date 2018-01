Kendall Jenner închide comentariile pe Instagram după ce a postat o poză „șocantă”

Kendall Jenner este din nou în centrul unei controverse, după scandalul reclamei Pepsi de anul trecut, prin care a trecut cu greu.

De data aceasta, Kendall Jenner a atras foarte multe critici și comentarii negative pentru că a postat o poză cu ea purtând o haină de blană.

A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Jan 15, 2018 at 12:04pm PST

Alegerea ei vestimentară a înfuriat foarte mulți activiști pentru drepturile animalelor, dar nu numai.

După ce a primit un val de comentarii negative cu privire la faptul că modelul în vârstă de 22 de ani promovează cruzimea față de animale, Kendall a decis să închidă opțiunea utilizatorilor Instagram de a mai putea lăsa comentarii la postarea sa.

I love Kendall but real fur is for animals not people. It’s 2018, we should be banning fur… not promoting it pic.twitter.com/Opft3WfxtO

— Allyyy (@Alaina_Mariee17) January 15, 2018