Kendall Jenner, declarații despre sexualitate și relații

Kendall Jenner a crescut în atenția întregii lumi datorită reality-show-ului „Keeping up with the Kardashians”, însă există un lucru în privința căruia încearcă să fie discretă, relațiile ei.

Acest lucru a dus la nașterea unor zvonuri potrivit cărora Kendall Jenner este gay. Modelul a decis să lămurească întrebările legate de sexualitatea ei.

„Nu cred că am un singur os bisexual sau gay în corp, dar nu știu! Cine știe?! Sunt pregătită de o experiență, nu sunt împotrivă, dar nu am încercat niciodată. Oricum, cred că am un fel de… energie masculină? Nu vreau să o zic greșit pentru că nu sunt transgender sau ceva. Dar am o energie dură. Mă mișc diferit. Dar, ca să răspund întrebării: Nu sunt gay. Chiar nu am nimic de ascuns.”

Kendall este sigură că toate aceste zvonuri sunt cauzate de decizia ei de a-și păstra relațiile private.

„Cred că este pentru că nu sunt ca restul surorilor mele, care spun mereu ‘Aici sunt eu și iubitul meu!’. Așa că a fost un motiv pentru că nimeni nu m-a văzut cu un tip. Aș face orice ca să îmi feresc relațiile, să mă furișez mereu.”

La momentul interviului cu Vogue (în jurul zilei de Valentine’s Day), Jenner a confirmat că are o relație cu jucătorul NBA Blake Griffin, menționând că este mereu atent cu ea. „Sunt fericită. El este foarte simpatic. Există o persoană care este bunp cu mine.”

Foto: Instagram

