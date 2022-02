Kate Middleton, într-o ipostază rară! Ce a făcut soția Prințului William într-o vizită în Danemarca

Kate Middleton se află într-o vizită importantă în Danemarca pentru a afla mai multe despre bunăstarea copiilor. Ducesa de Cambridge a făcut o vizită la LEGO Foundation Playlab de la University College Copenhaga. Soția Prințului William s-a întâlnit cu echipa care conduce programul de învățare jucăuș, un parteneriat între cele șase colegii universitare din Danemarca și Fundația LEGO, menit a îmbunătăți abordarea creativă și experimentală a copiilor asupra învățării.

Aflată la locul de joacă pentru copii, Ducesa de Cambridge, în vârstă de 40 de ani, nu a ratat ocazia și s-a dat pe un tobogan uriaș din clădire. Kate Middleton și-a folosit o mână pentru a se echilibra și a se ridica, ceea ce nu a fost o ispravă ușoară, având în vedere că purta tocuri.

Kate takes the slide rather than the stairs at the Lego Foundation Play Lab. pic.twitter.com/Ry61eWTzlO

— Richard Palmer (@RoyalReporter) February 22, 2022