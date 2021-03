Kate Middleton, declarații personale și emoționante despre pandemia de coronavirus

În luna mai a anului trecut, Kate Middleton a lansat proiectul Hold Still, o campanie ce își propunea să strângă cât mai multe fotografii și povești din timpul pandemiei de coronavirus. Scopul era de a surprinde prin intermediul imaginilor „stările, temerile și sentimentele oamenilor din Marea Briatnie.”

Proiectul a avut trei teme principale – Helpers and Heroes, Your New Normal și Acts of Kindness – și s-a bucurat de real succes în rândul britanicilor, 31.598 de persoane înscriindu-se la campania organizată de Ducesa de Cambridge. Dintre acestea, 100 de fotografii au fost selectate în finală și urmează să fie prezentate într-o expoziție digitală. De asemenea, fotografiile finaliste vor apărea și într-o carte publicată de National Portrait Gallery.

Kate Middleton a vorbit despre această inițiativă prin intermediul unei postări personale ce a apărut pe contul de Instagram @kensingtonroyal.

„În deceniile următoare, când o să ne aducem aminte de pandemia de coronavirus ne vom gândi la provocările cu care ne-am confruntat – persoanele dragi pe care le-am pierdut, izolarea extinsă față de familiile și prietenii noștri și tensiunea pusă pe cei care muncesc în domenile cheie. Dar, ne vom aminti de asemenea și de aspectele pozitive: actele incredibile de bunătate, oamenii care au oferit ajutor și eroii care au apărut din toate categoriile sociale și cum ne-am adaptat împreună la noua normalitate. Prin intermediul Hold Still am vrut să folosesc puterea fotografiei pentru a crea o arhivă durabilă a lucrurilor pe care le trăim cu toții – pentru a surprinde povești personale și a documenta momentele semnificative pentru familii și comunități din perioada pandemiei. C. „ , a fost mesajul transmis de Kate Middleton.

De asemenea, Ducesa de Cambridge va lansa și o carte care să susțină acest proiect și care se va numi Hold Still: A Portrait of Our Nation în 2020. Lansarea va avea loc pe 7 mai, însă pozele selectate vor fi expuse și în diferite locuri din Marea Britanie.

