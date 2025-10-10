Jurații de la MasterChef, aspru criticați de un coleg de breaslă: „Prost regizat în care concurenții sunt jigniți indirect”

Cei trei jurați de la Master Chef au atras critici dure din partea unui coleg de breaslă.

Chef Nicolaie Tomescu a stârnit un val de reacții după ce a criticat dur modul în care jurații emisiunii MasterChef România interacționează cu concurenții. Bucătarul consideră că atitudinea celor trei jurați, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, poate fi jignitoare și că participanții, pasionați de gătit dar neprofesioniști, nu ar trebui comparați cu bucătari cu experiență.

Jurații de la MasterChef, criticați de chef Nicolaie Tomescu

Într-o postare pe rețelele sociale, Nicolaie Tomescu a explicat de ce îl deranjează tonul juraților:

„Seara asta Masterchef m-a dezamăgit total… Poate nu înțeleg eu formatul, poate eu sunt ceva mai înțelegător, dar să ai o atitudine de genul când jurizezi niște farfurii indiferent de cât de bune sau de proaste sunt, e de neacceptat! Înainte de toate ține cont de faptul că oamenii înscriși la concurs sunt români care nu au de-a face cu specialitățile din pește și fructe de mare. Nu poți să vii să le dai astfel de ingrediente și apoi să ai niște așteptări ca de la niște bucătari profesioniști. Cu părere de rău, dar nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat în care concurenții sunt jigniți indirect!”.

El a continuat, subliniind impactul negativ al acestor comportamente asupra concurenților fără experiență:

„Ahhhh, stați că asta m-a scos din minți… înainte de toate văd tot mai multe ‘duamne’ că sunt de acord cu agresivitatea verbală și jignirile și apoi te miri de ce suntem o țară cu copii și femei maltratate din toate punctele de vedere de consorții lor! Acești concurenți au fost selectați tot de acești jurați care acum au ajuns să se întoarcă împotriva lor cu niște atitudini greu de acceptat! Tu, ca jurat, să nu cunoști toate tipurile de pește care au fost prezentate și te aștepți ca acei concurenți fără studii de specialitate să îți gătească la superlativ?! De unde știi tu ca jurat cum trebuia să fie, dacă tu nici nu știi ce e în farfurie, subiectivitatea bate obiectivitatea în acest concurs care a luat o turnură neașteptat de jalnică. Apoi jignirile și agresivitatea verbală au luat locul unor acțiuni educative și de bun simț. Să mai spun și de faptul că se face rating pe spatele concurenților prezentându-le familiile în diferite ipostaze de boală, relații familiale, ș.a.m.d? Nu, așa nu! Sub nici o formă acest comportament nu ar trebui tolerat și CNA ar trebui să se autosesizeze privind încălcarea demnității omului, al lipsei de respect dar și al atitudinii ordinare! Ce zici @masterchefromania și @cna?”.

Cine este chef Nicolaie Tomescu

Originar din Arad și stabilit la Timișoara, Nicolaie Tomescu este chef la un restaurant de top și foarte activ pe rețelele sociale, unde împărtășește sfaturi și rețete urmăritorilor săi. Deși familia și-ar fi dorit să urmeze o carieră religioasă, el și-a descoperit pasiunea pentru gastronomie încă din copilărie și s-a specializat în deserturi și preparate rafinate, câștigând recunoaștere în domeniul culinar.

Foto: Arhiva ELLE

