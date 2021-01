Joe Biden, moment emoționant alături de nepotul său la ceremonia de învestire

Ieri, Joe Biden a depus jurământul de învestire în funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii. Ceremonia a fost urmată de o emisiune specială, Celebrating America, prezentată de actorul Tom Hanks. Printre artiștii care au urcat pe scenă s-a numărat și Demi Lovato, care a interpretat melodia Lovely Day, și care a reușit să îl facă pe noul președinte să danseze alături de nepotul său.

În imagine îl putem vedea pe Biden ținându-l în brațe pe Beau, nepotul său în vârstă de un an, în timp ce dansau și se bucurau împreună de spectacolul oferit de Demi.

Scena emoționantă a fost extrem de apreciată de public, multe persoane afirmând chiar că acesta a fost momentul lor preferat din întreaga ceremonie.

„Ești normal sau tocmai ai plâns când l-ai văzut pe Joe Biden ținând un bebeluș în brațe și dansând în fața familiei sale?”, a scris un fan pe Twitter.

„Momentul meu preferat: Joe Biden țînându-și în brațe nepotul și dansând cu el”, a fost mesajul lăsat de un alt susținător al noului președinte.

Hunter Biden, fiul lui Joe, s-a căsătorit cu Melissa Cohen în mai 2019, iar anul trecut, cei doi au devenit părinți. Cuplul a ales ca micuțul să poarte numele Beau, în semn de omagiu pentru fratele lui Hunter, Beau Biden, care a murit în 2015, la vârstă de 46 de ani din cauza cancerului.

Pe lângă discursurile ținute de Joe Biden și Kamala Harris, programul special Celebrating America a cuprins o mulțime de momente artistice. Pe scenă au urcat nume importante din industria muzicală americană, precum Justin Timberlake și Ant Clemons, care au cântat melodia Better Days, Bruce Springsteen a interpretat cântecul Land of Hope and Dreams, Jon Bon Jovi a încântat publicul cu Here Comes the Sun a celor de la The Beatles, iar John Legend a cântat un cover al melodiei Feeling Good.

