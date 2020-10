John Legend i-a dedicat o melodie emoționantă soției sale, Chrissy Teigen

Aseară a avut loc decernarea premiilor Billboard Music Awards 2020. Evenimentul trebuia să aibă loc inițial pe 29 aprilie, în Las Vegas, însă din cauza pandemiei de coronavirus, a fost amânat. Așa că, aseară, celebritățile s-au reunit la The Dolby Theater din Los Angeles, California în cadrul unui show live, dar organizat în condiții de siguranță și fără public.

Unul dintre cele mai emoționante momente a venit din partea lui John Legend, care a cântat melodia „Never Break', și pe care i-a dedicat-o soției sale, Chrissy Teigen. În urmă cu puțin timp, aceasta a suferit o pierdere de sarcină, iar cu acest cântec, John a vrut să îi transmită iubirea sa, dar și să o reasigure că vor trece peste aceste momente grele împreună: „We will never break/ Built on a foundation/ Strong enough to stay/ We will never break/ As the water rises/ And the mountains shake/ Our love will remain.”

Prezentatoarea evenimentului, Kelly Clarkson, a fost și ea extrem de emoționată de momentul lui John și a dorit să își arate suportul și dragostea pentru John și Chrissy.

„Vreau să fac o pauză pentru a vă vorbi despre un prieten care mă inspiră în fiecare zi. Și nu doar ca muzician, sau compozitor, ci ca om. John Legend este una dintre persoanele mele preferate din întreaga lume. Iubirea noastră merge către voi în aceste momente dificile și sunt recunoscătoare că ai continuat să îți împărți lumina și talentul cu noi, prin această reprezentație, probabil preferata mea din această seară.', a mărturisit Kelly.

Chrissy nu s-a ferit să împărtășească fanilor drama prin care a trecut familia sa, postând pe Instagram câteva imagini devastatoare și un mesaj despre Jack, așa cum îi spuneau, ea și partenerul său, fătului.

„Suntem în stare de șoc și simțim acea durere profundă despre care doar am auzit până acum, o durere pe care nu am mai simțit-o niciodată. Nu am putut să oprim sângerările și să îi oferim copilului nostru fluidele de care avea nevoie, în ciuda multelor transfuzii de sânge. Pur și simplu nu a fost destul.', a povestit Chrissy.

