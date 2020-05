Jennifer Lopez face primele declarații despre amânarea nunții: „Aveam planuri mărețe”

Jennifer Lopez, în vârstă de 51 ani, urma să se căsătorească în această vară cu Alex Rodriguez, zis și ARod, fostul jucător de Baseball al echipei Yankee, în vârstă de 44 de ani. Acesta i-a dăruit celebrei artiste un inel de logodnă cu un diamant în valoare de 1 milion de dolari!

Jennifer Lopez a mărturisit zilele trecute în emisiunea Today Show că este dezamăgită de faptul că trebuie să își amâne nunta din cauza pandemiei de coronavirus. „Sunt puțin tristă deoarece aveam planuri mărețe pentru această vară, dar pe de altă parte îmi spun: știi ceva? Dumnezeu are un plan mai important așa că nu trebuie decât să avem răbdare”, a declarat vedeta.

Starul nu a divulgat prea multe despre planurile pe care le aveau pentru nuntă, însă a mai mărturisit că i se pare imposibil să mai organizezi ceva în ziua de azi: „Trebuie să așteptăm să vedem cum decurg lucrurile. Sunt puțin dezamăgită, după Super Bowl și după ce am filmat World of Dance, plănuisem să îmi iau o vacanță, dar, de fapt, asta facem și acum, doar că acasă. Aveam de gând să facem multe în această vară, dar din păcate totul este pus pe hold”, am mai spus J.Lo.

Jennifer Lopez și Alex Rodriguez își petrec această perioadă de izolare la ei acasă, în Florida, împreună cu gemenii vedetei (Max și Emme, 12 ani) și cele două fete ale lui Rodriguez (Natasha, 15 ani și Ella, 12 ani) făcând sport și petrecându-și mult timp în aer liber. Dacă ești interesată de viața reală&privată a cuplului, urmărește-l pe Rodriguez pe contul lui personal de Instagram, numit @arod. O să o vezi pe J.LO. dansând, făcând sport sau plimbându-se cu bicicleta, dar și cum stau cu toții seara pe canapea și se uită la filme.

Citește și:

Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au sărbătorit un an de la logodnă

Foto: Arhiva revistei Elle

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro