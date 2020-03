Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au sărbătorit un an de la logodnă

Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au sărbătorit ieri un an de când s-au logodit. Cu prilejul acestui eveniment, fostul jucător de baseball a publicat pe contul lui de Instagram un montaj cu mai multe momente importante din viața lor, inclusiv cu cel când a avut loc cererea în căsătorie.

„Acum un an pe plaja din Bahamas.. Eram extrem de nervos, mai mult decât am fost în întreaga mea carieră, m-am așezat în genunchi și ți-am pus o întrebare… și ai spus da ❤️. Jennifer, fiecare moment alături de tine este o binecuvântare. Ești cea mai bună prietenă a mea, inspirația, mama și un model pentru noi toți. Sunt atât de norocos să fiu cu tine. Îți mulțumesc pentru că îmi faci viața mai bună. Abia aștept să am cât mai multe amintiri cu tine.. Te iubesc,” a scris Alex Rodriguez.

Jennifer Lopez și Alex Rodriguez urmează să se căsătorească în vara acestui an. „Jennifer și Alex intenționează să se căsătorească în această vară și abia așteaptă ziua cea mare. Ei fac deja totul împreună și se comportă ca un cuplu căsătorit, însă așteaptă cu nerăbdare ca totul să devină oficial”, a declarat o sursă pentru ET.

Cu toate acestea, cei doi nu se grăbesc momentan să facă marele pas. „Este atât de amuzant, deoarece atunci când ne-am logodit mă gândeam: „Oooh, ne vom căsători în câteva luni?!” Vechile trăiri se întorc, toate acele lucruri romantice care m-au făcut să mă căsătoresc de trei ori.” Alex a spus: „Orice îți dorești, putem vorbi despre asta.” Eu am zis: „Dacă vom fi împreună pentru tot restul vieții, de ce ne grăbim?”, a spus Jennifer Lopez în cadrul evenimentului organizat de Oprah, 2020 Vision: Your Life In Focus Tour.

