Jennifer Lopez, pusă la încercare la filmările noului film în care va juca

Să fii actor nu este deloc ușor, iar Jennifer Lopez ne dovedește faptul că unele scene din filme sunt mai aproape de realitate decât ne-am fi așteptat.

Jennifer Lopez va avea rolul principal într-o nou film, Hustlers care are ca sursă de inspirație chiar viața reală. Actrița Constance Wu, care va face și ea parte din filmul Hustlers, alături de Jennifer Lopez a fost nevoită să vadă extrem de multe și a trebuit chiar să fie bătută, desigur doar pentru a intra în pielea personajului.

„Știam că este capabilă de acest rol”, a declarat Jennifer Lopez. „Este o scenă în care îi spun să răspundă la telefon, iar ea nu face acest lucru. Iar prima dată când am lovit-o, ea a început să fie mult mai agresivă decât mine. Iar în momentul acela, îi lovesc nasul cu telefonul. Ea chiar a intrat extrem de bine în pielea personajului.”

OMG @JLo thought she actually broke @ConstanceWu‘s nose while filming #HustlersMovie Check out the full story below: pic.twitter.com/M8WeLUu4Vj

— Access (@accessonline) August 26, 2019