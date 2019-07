Jennifer Lopez dezvăluie un lucru pe care nu l-a făcut niciodată

Jennifer Lopez a postat pe canalul personal de YouTube un video intitulat Day in My Life: MY BIRTHDAY!!!! în care le-a arătat fanilor cum s-a desfășurat petrecerea de ziua sa de naștere, din urmă cu câteva zile, când a împlinit 50 de ani. În același video vedem și cadoul lui Alex Rodriguez pentru logodnica lui, și anume, un Porsche în valoare de 140.000 de dolari, la vederea căruia J. Lo a fost cu adevărat surprinsă.

„Ce este aia? Nu am avut niciodată o mașină ca asta. Niciodată nu am condus o mașină”, au fost cuvintele lui Jennifer care au stârnit uimirea fanilor. Aceștia nu se așteptau ca artista să nu fi condus niciodată, lucru care, până la urmă, nu este atât de surprinzător dacă ne gândim mai bine, condusul reprezentând, până la urmă, o opțiune a fiecărei persoane.

Pentru a marca aniversarea de 50 de ani a logodnicei sale, Alex Rodriguez a pregătit un clip video special, format din numeroase imagini și video-uri din momente petrecute împreună, postat pe Instagram. Pe fundal se aude melodia lui Billy Joel, „This is the Time', iar Alex vorbește despre cât de mult înseamnă Jennifer Lopez pentru el.

„Hei iubito, voiam doar să îți urez ‘la mulți ani. De când suntem împreună m-ai făcut să mă simt de parcă în fiecare zi este ziua mea. Îți mulțumesc pentru pasiune și energie și inspirație și dorința ta de a fi cea mai bună în orice faci. Ești pur și simplu cel mai bun partener în viață, cea mai bună fiică, cea mai bună mamă, cea mai bună artistă. Te iubim, fanii tăi te iubesc, copiii tăi te iubesc și eu te iubesc. Să facem această aniversare să fie una specială', a spus Alex Rodriguez în clipul video emoționant.

Reacția lui Jennifer Lopez nu a întârziat să apară, ea lăsând un comentariu la această postare. „Plâng. Iubesc viața noastră… te iubesc atât de mult… îți mulțumesc…'

