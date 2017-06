Jennifer Lawrence, reactie neasteptata fata de un paparazzi

Jennifer Lawrence ii spune unui paparazzi ca este un “fucking loser”, atunci cand acesta a incercat sa ii atinga cainele.

Acum cateva saptamani, Jennifer Lawrence trecea printr-o experienta neplacuta, atunci cand avionul privat al acesteia a avut nevoie de o aterizare de urgenta, in urma unei defectiuni ale motorului.

Din ferice, incidentul a fost rezolvat rapid, iar toti cei care s-au aflat la bordul aeronavei nu au patit nimic.

Dupa aceasta intamplare, Lawrence a fost asteptata in aeroport de cativa paparazzi, iar unul dintre acestia a intrebat-o: “Acum te-a speriat zborul privat pentru totdeauna?”. Aceasta a ales sa il ignore, iar atunci cand acesta a incercat sa ii atinga cainele, Jennifer s-a aplecat sa isi ia catelul in brate si a spus: “Nu-mi atinge cainele, you fucking loser.”

Nu ne-am asteptat la aceasta reactie, insa poate nu a fost cea mai buna zi a lui Lawrence.

Text: Alexandra Cristina Miu

Foto: Arhiva Revistei ELLE