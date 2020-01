Jennifer Aniston și Brad Pitt s-au întâlnit în culisele SAG Awards 2020, iar momentul a devenit viral

Brad Pitt și Jennifer Aniston au fost aseară prezenți la decernarea SAG Awards 2020. Cei doi au fost extrem de apropiați în culise, în timp ce se felicitau pentru premiile pe care le-au câștigat.

Cu toate că ei au negat de mai multe ori faptul că sunt mai mult decât buni prieteni, zâmbetul pe care Brad îl avea ne face să ne gândim dacă nu cumva ar exista o șansă de împăcare între cei doi.

Vezi această postare pe Instagram Look who reunited backstage at the #sagawards. 📸: @gettyentertainment O postare distribuită de Hollywood Reporter (@hollywoodreporter) pe Ian 19, 2020 la 6:39 PST

O altă fotografie care i-a pus pe gânduri pe fanii celor doi a fost cea când Brad Pitt i-a prins mâna lui Jennifer. Și cu toate că nu suntem experți în limbajul corpului, trebuie să recunoaștem că aceste imagini ne dau speranțe că ei ar putea forma din nou un cuplu.

În plus, un alt moment cu adevărat surprinzător a fost atunci când Brad Pitt a urmărit din culise discursul pe care Jennifer Aniston l-a avut pe scenă.

‼️ EXCLUSIVE ‼️ Brad Pitt stopped everything backstage to watch Jennifer Aniston’s acceptance speech at the #SAGAwards. Wow guys—it really has been our day, our week, our month, and even our year. https://t.co/m7r01pojsC pic.twitter.com/th9sm1js4D — E! News (@enews) 20 ianuarie 2020

Și cum un astfel de moment nu putea trece neobservat, fanii celor doi au fost și ei surprinși și au repostat imaginile pe conturile lor de Twitter.

this is the only heterosexual propaganda i have ever cared about pic.twitter.com/XAfMcvkmuA — Jill Gutowitz (@jillboard) 20 ianuarie 2020

They both deserve awards for putting up with this for the last fifteen years https://t.co/1rdu0lC2gK — Christina Grace (@C_GraceT) 20 ianuarie 2020

can we have an emergency meeting about this pic.twitter.com/4ELSfWfKc4 — Liz Plank (@feministabulous) 20 ianuarie 2020

Dont let go this time, Brad!!!!!!! pic.twitter.com/xhdIEFerOE — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 20 ianuarie 2020

Just in case you needed proof that Jennifer Aniston clearly won this breakup #SAGawards pic.twitter.com/NKA9wecbQ3 — Alexis Benveniste (@apbenven) 20 ianuarie 2020

În mod cert, din comentariile fanilor putem înțelege că ei așteaptă cu nerăbdare vestea că Brad Pitt și Jennifer Aniston sunt din nou împreună, însă, până atunci, nu rămâne decât să ne bucurăm de fotografiile cu cei doi.

Cu toate acestea, Brad Pitt a avut un discurs neașteptat atunci când a urcat pe scenă pentru a primi trofeul. Mai exact, pe lângă mulțumirile către echipa sa, el a vorbit și despre profilul de Tinder. „Voi adăuga asta la profilul meu de Tinder. Mulțumesc frații și surorile mele. Acest lucru înseamnă mai mult decât vă puteți imagina. Aș vrea să știți că urmăresc totul. Mă uit la voi toți și munca a fost incredibilă, așa că vă mulțumesc.”

Nu este pentru prima dată când Brad Pitt și Jennifer Aniston reușesc să atragă atenția. După decernarea Globurilor de Aur de anul acesta, ei au fost prezenți la petrecerea organizată după eveniment de către Netflix.

