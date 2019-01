James Middleton, fratele Ducesei de Cambridge, vorbește despre lupta sa cu depresia

James Middleton, fratele Ducesei de Cambridge, nu a fost până acum în atenția publicului, însă omul de afaceri în vârstă de 31 de ani este pregătit să își dezvăluie povestea, el scriind pentru The Daily Mail un eseu în care a vorbit despre lupta sa cu depresia și deficitul de atenție. Publicarea eseului vine la scurt timp după ce profilul de Instagram al acestuia a devenit public.

James Middleton a explicat în acest eseu că sănătatea lui mintală se deterioase cu un an înainte ca el să caute ajutor în decembrie 2017.

„Știu că sunt binecuvântat și am o viață privilegiată. Dar asta nu m-a făcut imun la depresie. Este complicat să descrii condiția. Nu este doar tristețe. Este o boală, un cancer al minții”, a spus acesta.

„Nu este un sentiment, ci mai degrabă absența acestora. Exiști fără scop sau fără direcție. Nu puteam simți bucuria, entuziasmul sau anticiparea – doar anxietatea mă dădea jos din pat dimineața. Nu am avut în vedere sinuciderea – dar nici nu am vrut să trăiesc în acea stare”, a continuat fratele lui Kate Middleton.

El și-a amintit că lupta lui cu dislexia în copilărie au făcut trecerea prin școală și mai dificilă, deoarece notele lui aveau de suferit. Totodată, el nu știa că suferă de această condiție: „Nu critic sistemul. Dar din cauza faptului că eu n-am știut că mintea mea lucrează diferit – nici părinții mei nu știau asta – nu am găsit un mod prin care să controlez această problemă. Dacă un diagnostic și un ajutor ar fi venit mai devreme, viața mi s-ar fi părut mult mai ușoară.”

În 2016 James Middleton a mers la medic și testele au arătat că are bătăi neregulate ale inimii din cauza stresului și a anxietății. Acesta a primit tratament, însă nu s-a gândit să vorbească despre depresia sa până în 2017. „Abia funcționam, nu mai vorbeam cu prietenii mei, am trecut prin schimbări de viață și de muncă, dar nu am obținut nimic”, a spus acesta. El a dezvăluit că la finalul anului i-a spus medicului său că are nevoie de ajutor și a început să meargă la psihiatru, acesta punându-i și el diagnosticul de dislexie.

James a dezvăluit că acum se simte mai bine acum, cu sprijinul famliliei. „Astăzi simt că am un scop și poftă de viață.” Totodată, el a declarat că a decis să vorbească acum despre experiența sa, fiind inspirat de munca pe care o depun Kate Middleton și Prințul William. „Exact pentru asta militează cumnatul meu, Prințul William, sora mea, Catherine și Prințul Harry prin organizația lor Heads Together.”

Fratele Ducesei a declarat că el dorește să folosească această platformă. „Oamenii m-au întrebat și dacă faptul că eram în atenția publicului a făcut să fie totul mai greu pentru mine. Aș fi fost atât de deprimat dacă nu aș fi fost pus sub presiunea publicului, lucru care vine fiind asociat cu Familia Regală? Răspunsul este, cred că aș fi fost. Dar nu aș fi găsit o voce sau o publicație pentru povestea mea dacă nu ar fi fost vorba despre persoanale de care sunt legat. Și asta mă pune într-o poziție unică de privilegiu și încredere. Simt că am datoria să vorbesc, pentru a-i ajuta pe ceilalți care suferă așa cum am făcut și eu”.

La final, James Middleton a avut și un sfat pentru cei care îi citesc eseul, „Dacă v-aș putea lăsa cu un singur gând, ar fi acesta: ‘Este OK să nu fii OK'”

