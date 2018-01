James Franco, acuzat de hărțuire sexuală după victoria de la Globurile de Aur

James Franco a purtat cu mândrie la Globurile de Aur o insignă cu Time’s Up, aratând că susține această mișcare, însă potrivit mai multor mesaje apărute pe Twitter, actorul nu ar fi avut un comportament exemplar.

După ce a câștigat Globul de Aur pentru rolul din „The Disaster Artist”, pe Twitter mai multe actrițe care au lucrat cu actorul l-au acuzat pe acesta de hărțuire sexuală.

Sarah Tither-Kaplan a fost una dintre femeile care au vorbit despre comportamentul lui James Franco: „Hey James Franco, drăguță insigna #timesup la Globurile de Aur. Îți amintești că în urmă cu câteva săptămâni mi-ai spus că scena de nuditate totală pe care m-ai pus să o fac în două dintre filmele tale pentru 100 de dolari pe oră nu a fost exploatare pentru că am semnat un contract? A venit timpul să vorbim despre asta.”

Actrița a apărut în filmele scurte create de James Franco la Studio 4, școala de actorie pe care actorul a deschis-o. Compania s-a închis însă în luna octombrie a anului trecut, fără a fi oferite infomații despre motivul din spatele acestei decizii.

Sarah nu este singura care l-a acuzat pe James Franco de un comportament nepotrivit: “Drăguță insigna #TIMESTUP, James Franco. Îţi aminteşti când eram în maşină și mi-ai împins capul spre penisul tău expus sau de acea dată când ai chemat-o pe prietena mea în camera ta de hotel, deşi avea doar 17 ani? După ce ai fost prins că ai acţionat la fel cu o altă fată de 17 ani?” a scris Violet Paley.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old?

— Violet Paley (@VioletPaley) January 8, 2018