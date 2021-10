Iulia Sabbagh, primele declarații după ce a solicitat ordin de protecție împotriva soțului ei

Iulia Sabbagh pare să fi revenit asupra intenției inițiale de a obține un ordin de protecție împotriva partenerului său de viață, prezentatorul Kanal D Cristian Sabbagh. Inițial, aceasta ar fi obținut un ordin temporar după un incident domestic despre care nu a dat detalii public, și urma să se prezinte la tribunal pe 7 octombrie. Soțul său a făcut declarații publice despre situație, susținând că întregul incident ar fi fost generat de o glumă care a mers prea departe.

Între timp, Iulia Sabbagh a negat că ar fi solicitat un ordin de protecție împotriva soțului său, spunând și că a fost „în eroare” în momentul întocmirii documentelor de către Poliție. „Nu am depus nici o plângere și nu am solicitat vreodată emiterea unui ordin de protecție împotriva soțului meu. Am fost în eroare cu privire la documentele întocmite de organele de poliție. Noi ne iubim și ne respectăm, totul a plecat de la o glumă banală, din discuții contradictorii. Nu îmi doresc să devin persoană publică și nici nu am nevoie de promovare prin acest mod! Sunt o mamă dedicată creșterii copiilor și îmi doresc să le ofer o educație corespunzătoare! Sper că am lămurit acest aspect și nu vom mai fi subiect pentru presă!”, a spus Iulia Sabbagh, pe contul său de Facebook.

Cristian Sabbagh declara pentru Fanatik.ro, în legătură cu incidentul căruia se presupunea că i-ar fi fost victimă Iulia Sabbagh: „Ea era nervoasă pentru că tot primesc tot felul de mesaje pe Facebook de la admiratori/admiratoare. Mi-a cerut telefonul, eu nu am vrut să îl dau. Mi-a zis că dacă nu i-l dau sună la Poliție, eu i-am zis să o facă. A venit Poliția, ne-am dus la secție. Ea nu a știut, e ca în filmele cu Stan și Bran. Revenind… Am ajuns la Poliție, ea într-o cameră, eu în cealaltă, caz de violență domestică„.

„M-a umflat râsul, întrebam pe acolo: „cum, dom’le, violență domestică?” (…) Nu aveam ce să ascund în telefon, nici măcar nu are parole telefonul. Oricum a văzut mesajele. Dar asta nu e prima scenă, mi-a mai spart un Iphone, cred că trebuie să schimb marca, îmi poartă ghinion. A fost mai mult o ambiție… Și eu sunt gelos, și ea este geloasă…”, a povestit Cristian Sabbagh despre incidentul în care a fost implicat, alături de Iulia Sabbagh.

Foto: Facebook

