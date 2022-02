Ioana Ignat, cerută în căsătorie? Vedeta a postat imagini cu inelul primit de la iubit

Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. În ciuda situațiilor dificile din relația lor, cei doi au demonstrat că dragostea este mai presus de orice. Ba mai mult, cântăreața a surprins pe toată lumea cu ultimul InstaStory, în care a lăsat la vedere un superb inel.

Frumoasa artistă a împărtășit cu fanii marea veste și le-a arătat inelul. Totodată, Ioana Ignat a adăugat și câteva emoticoane de pe Instagram care înfățișează inelul de logodnă, o biserică și o mireasă. Vedeta le-a spus internauților că „Se întâmplă”.

Totuși, potrivit declarațiilor lui Sebastian Dobrincu, se pare că inelul ar fi doar o recuzită pentru un videoclip și nu un inel de logodnă.

De aproximativ un an, Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat se iubesc nebunește și nu s-au sfiit să arate asta publicului. Cu toate că cei doi au fost despărțiți o perioadă, fiecare mergând pe drumul lui, în urmă cu puțin timp au apărut, din nou, împreună.

Ioana Ignat, una dintre cele mai remarcate concurente de la „Vocea României” și Sebastian Dobrincu, un afacerist de succes la vârsta de 23 de ani, au lansat și o piesă împreună. Videoclipul piesei „Inimă naivă” a fost filmat pe parcursul a trei zile.

„Împreună cu Ioana și întreaga echipă am reușit să creăm o poveste frumoasă și sinceră, bazată pe ceva ce toți trăim cel puțin o dată în viață – a iubi naiv, fără prejudecăți. Lucrăm de aproape un an la această piesă. Am făcut mii de modificări până ne-am convins că transmite emoția potrivită. Am reușit totodată să facem premieră prin clipul piesei, folosind tehnologii de producție virtuală nemaiîntâlnite într-un clip muzical. Deși pare că ne cântăm iubirea neîmplinită pe Marte, în realitate toată acțiunea a avut loc într-un platou de filmare. Sunt recunoscător întregii echipe și sperăm ca piesa să ajungă la sufletele a cât mai multor oameni”, a declarat Sebastian Dobrincu.