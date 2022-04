Însărcinată cu al doilea copil, Alice Cavaleru a ajuns de urgență la spital. Ce a pățit soția lui Vladimir Drăghia

Alice Cavaleru le-a povestit fanilor care o urmăresc pe Instagram momentele dificile prin care a trecut. Soția lui Vladimir Drăghia a ajuns de urgență la spital și a dezvăluit că motivul îl reprezintă faptul că a fost mușcată de o căpușă.

Însărcinată cu al doilea copil, creatoarea de conținut a decis să apeleze la ajutorul medicilor, știind că aceasta este cea mai bună soluție pentru îndepărtarea unei căpușe, lucru despre care a vorbit pe larg pe contul ei de Instagram.

„Am lipsit motivat de pe Instagram în ultimele două zile și vă spun și vouă ce am pățit pentru că vreau să trag un semnal de alarmă.

A început sezonul căpușelor și vă rog să aveți mare grijă!⚠️

Eu m-am trezit cu una lipită de burtica mea 😢 și, deși am citit atât de multe despre căpușe, cu greu mi-am dat seama ce este – atât de mică era. Ulterior am aflat că nu era mică deloc – se hrănise chiar bine cu sângele meu.

Am mers la spital să o îndepărteze la chirurgie. Căpușele se scot doar cu o pensetă specială și e o anumită tehnică. Nu trageți de ea, nu aplicați nimic pe ea”, a povestit Alice Cavaleru.