Operațiunea Dulapul cu Alice Cavaleru

Alice Cavaleru, Vladimir Drăghia și fetița lor, Zora, locuiesc într-unul dintre cele mai spectaculoase apartamente din București, pe care timp de trei ore nu m-am oprit din a-l admira, inspirându-mă din diversele detalii creative care îi dau farmec.

Alice își pregătise deja piesele care o definesc și cu această ocazie mi-a mărturisit și că a fost „o ciudată toată viața. Mereu am mixat piese vestimentare contrastante, precum rochiile cu pantofii sport.”

Pentru Alice a avea stil înseamnă a te cunoaște și a te respecta suficient cât să alegi să porți piese de calitate, din materiale naturale, care se potrivesc atât cu personalitatea, cât și cu silueta ta. „Este o formă de respect față de tine (dar și față de planetă) să nu te îmbraci în plastic, să nu alegi piese care pot fi purtate doar de câteva ori și să nu cumperi haine doar pentru că îți dau o validare socială.”, mai spune Alice.

În viziunea ei, stilul are legătura cu inteligența cu care îți alegi hainele. Contează calitatea, nu cantitatea.

Pentru Alice, bijuteriile sunt doar piesele din metale prețioase, cu adevărat speciale. Recunoaște că nu-i place să poarte gablonțuri.

„Prefer să am un singur inel de aur, în care am făcut o investiție, și care capătă și o valoare sentimentală, decât să am zeci de inele din oțel. Văd bijuteriile ca pe niște elemente care aduc un plus de prețiozitate și care fac parte din tine mai mult decât hainele, așa că trebuie alese cu grijă.”