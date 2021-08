Imagini inedite din vacanța pe care Cristina Ciobănaşu a petrecut-o în Corfu

Cea mai aşteptată perioadă din an, cea a vacanţelor, a venit şi pentru actorii din distribuţia serialului Adela, ce va avea premiera joi, 19 august, de la ora 20.30, la Antena 1. Cristina Ciobănaşu, interpreta Liviei Drăghici, a ales Corfu ca destinaţie pentru prima parte a vacanţei sale, unde a bifat şi o premieră, pentru ca la final să se bucure de câteva zile alături de prieteni, în Cipru.

„Vara aceasta am reuşit să plec trei săptămâni în Corfu, o destinație superbă pe care nu o vizitasem până acum și care m-a impresionat cu niște apusuri de vis. Pot spune ca laitmotivele acestei vacanţe au fost apusurile și leneveala, pentru că asta mi-am şi dorit: să zac la soare, să mă odihnesc şi să vizitez câteva locuri de pe insulă, iar faptul că m-am și bronzat a fost un bonus, mai ales că eu și bronzată tot Albă ca Zăpada rămân„, a declarat tânăra.

„Altfel, am fost foarte mândră de mine că am condus pentru prima dată în afara țării și tot o premieră a fost şi faptul că am condus o maşină închiriată. Au existat câteva plângeri de pe bancheta din spate, cum că n-am grijă la denivelări dar… am avut scuza că insula nu avea nişte drumuri foarte recent asfaltate, aşa că nu m-am simţit ofensată„, a povestit, amuzată, Cristina.

La întoarcerea din Corfu, actriţa a mers în vizită la părinţi, în Botoşani, alături de fratele ei, iar la final a ales să se bucure de o mini-vacanţă în Cipru, alături de mai mulți prieteni. „A fost foarte frumos, m-am relaxat, acum sunt pregătită să reîncepem filmările pentru Adela, serial pe care îl puteţi urmări începând din 19 august, la Antena 1!”, a mai completat Cristina Ciobănaşu.

