Imagine inedită cu fiul actriței Halle Berry. Cum arată Maceo

Halle Berry nu este genul de părinte care să posteze fotografii cu copiii săi pe Instagram, dar a făcut o excepție săptămâna asta, când Maceo, fiul ei cu Olivier Martinez, a împlinit 8 ani.

„Acest puști are 8 ani de astăzi!”, a scris mândra mămică sub poza în care fiul ei are ochii acoperiți de un beret kaki. „La mulți ani THUNDER! ❤️”

Ultima dată când actrița de 55 de ani a postat un instantaneu cu fiul ei a fost în iulie 2020, dar și atunci doar silueta lui putea fi distinsă, pe plajă.

În 2015, Berry și Martinez declarau: „A fost extrem de greu pentru noi să ajungem la decizia de a divorța. Mergem fiecare mai departe cu dragoste și respect unul pentru celălalt, concentrându-ne împreună să îi oferim fiului nostru doar ce e mai bun. Nu ne dorim decât fericire unul altuia și sperăm să ne respectați atât decizia, cât și intimitatea copilului nostru în această perioadă dificilă.”

Halle Berry mai are o fiică de 13 ani cu Gabriel Aubry, cu care a avut o relație din 2005 până în 2010. „Nu contează de câte ori i-am spus că o iubesc, o iubesc mai mult de atât. La mulți ani cu ocazia împlinirii vârstei de 13 ani, Nahla”, a fost mesajul care a însoțit fotografia cu Nahla pe care Berry a postat-o anul trecut.

Halle Berry este discretă în ce privește viața de familie, dar postează adeseori fotografii cu eaîn costum de baie. Antrenorul ei personal, Peter Lee Thomas, a dezvăluit în 2018 pentru People faptul că actrița combină mai multe exerciții și tehnici, precum artele marțiale, boxul, dar și yoga. „Nu îi este teamă să experimenteze și să își asume riscuri atunci când vine vorba de fitness, pentru că înțelege că, pentru a vedea o schimbare vizibilă, trebuie să facă lucruri care în general sunt dificile.”

Întrebată care este secretul fizicului ei de invidiat, fosta Bond Girl a declarat la un summit de wellness că stă în formă pentru copiii ei, ca să-i vadă crescând și ca să-și vadă nepoții crescând.

