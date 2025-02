Ilona Brezoianu, dezvăluiri despre carieră. De ce consideră că nu este cea mai bună cântăreață: „Eu cânt după ureche”

Cel de-al 21-lea sezon al emisiunii „Te cunosc de undeva” a debutat cu o surpriză inedită: o fostă concurentă s-a alăturat juriului. Deși a câștigat sezonul anterior alături de partenerul său, Ilona Brezoianu subliniază într-un interviu pentru Libertatea că nu se consideră o solistă profesionistă și nu va încerca vreodată să se compare cu marile voci din România.

Deși pasiunea pentru muzică a fost mereu prezentă în viața sa, Ilona Brezoianu nu și-a dorit niciodată să transforme cântatul într-o carieră propriu-zisă. În plus, dacă nu ar fi fost sprijinul lui Florin Ristei, care i-a insuflat încredere în talentul său artistic, este posibil ca nici în prezent să nu fi avut curajul să își expună latura muzicală în fața publicului.

„Am zis multe la viața mea. Am zis și că nu o să mă mărit, dar viața te învață ca niciodată să nu spui niciodată. Mie îmi plăcea să cânt. Probabil că aveam o timiditate, o frică, o spaimă. Am depășit-o între timp, tocmai pentru că am participat la ‘Te cunosc de undeva’ unde am cântat cel mai mult și unde m-a descoperit toată lumea. Acum mă simt bine așa cum”, a declarat Ilona Brezoianu pentru Libertatea, mărturisind faptul că niciodată nu a luat cursuri de canto, ci mereu s-a bazat pe talentul nativ. „Nu îmi e frică de public. Poate că îmi era frică să nu greșesc, pentru că eu nu știu să cânt corect. Eu nu sunt cântăreață. Eu cânt după ureche. Eu nu cunosc note muzicale și atunci este normal să ai spaimă. Dar e bine și așa cum cânt eu, cred că pot să compensez prin altceva”.

Deși fiecare apariție a sa a fost bine primită de public, iar talentul său muzical a fost apreciat, Ilona Brezoianu recunoaște că nu își dorește, cel puțin pentru moment, să urmeze o carieră în muzică. Ideea de a susține un concert de una singură nu o atrage deloc, considerând că se simte cel mai în largul ei atunci când împarte scena cu alți artiști.

„În principiu cu Florin Ristei am făcut cele mai multe ‘pariuri’ cântătoare. Am participat împreună la ‘Te cunosc de undeva’ unde am cântat cel mai mult și unde el a descoperit că am voce poate mai bună decât credea. Iar eu am descoperit că este un actor mai bun decât mi-aș fi imaginat, și uite așa am început să ne completăm în echipa aia”, a mai declarat Ilona, adăugând că dacă își va schimba opinia și va dori să susțină un concert, Florin Ristei va fi printre invitați.

„O să-l chem și pe el la concertele mele. Normal. Mie nu îmi place să cânt singură. Asta este ideea. Deci nu o să-mi fac trupă și nu o să cânt singură niciodată. Îmi place să cânt cu cineva și nu mă văd făcând meseria asta”. Nu la fel de deschisă este și atunci când vine vorba de Marian Capet, haistylistul ei, concurent în acest sezon la ‘Te cunosc de undeva’. „Cu Capet o să fac o trupă când o să reușească să intre bine pe ritm. Aici este problema la el. Dacă reușește să intre pe ritm, promit să fac trupă cu el. Glumesc”, a adăugat Ilona Brezoianu.