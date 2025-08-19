Ilinca Vandici, dezvăluiri neștiute despre lupta cu depresia și procesul de vindecare emoțională: „Nu are nicio legătură cu găsirea liniștii post-divorț”

Ilinca Vandici a vorbit sincer despre lupta ei cu depresia.

Ilinca Vandici
Ilinca Vandici a ales să-și deschidă sufletul și să vorbească fără rețineri despre unul dintre cele mai dificile episoade din viața ei: confruntarea cu depresia și drumul spre vindecarea interioară. Prezentatoarea TV a explicat că echilibrul emoțional nu se obține întotdeauna pe cont propriu, iar terapia joacă un rol esențial în acest proces.

Ilinca Vandici, în luptă cu depresia

Deși este apreciată pentru energia pe care o transmite pe micile ecrane, pentru eleganță și optimism, Ilinca Vandici a recunoscut că în spatele imaginii publice s-au aflat perioade marcate de suferință. Vedeta a povestit că depresia postnatală a fost unul dintre cele mai grele momente prin care a trecut, însă sprijinul psihologic și diverse tehnici de introspecție au ajutat-o să-și recapete echilibrul.

Unul dintre instrumentele care au sprijinit-o în această călătorie este Theta Healing, o metodă de meditație pe care a îmbinat-o cu ședințele de terapie tradițională:

„Fac acest gen de terapie de dinainte de separare, nu are nicio legătură cu găsirea liniștii post-divorț. Theta Healing este o tehnică de meditație pentru omul modern. Consider că este cea mai simplă, rapidă, eficientă și plină de iubire tehnică pentru vindecarea emoțională, fizică și spirituală. Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile, deci combin două tipuri de terapie care funcționează excelent pentru mine. Cu ajutorul Theta Healing, procesul de vindecare devine, într-adevăr, mult mai rapid și eficient, însă frumusețea vine din faptul că ai posibilitatea să înveți să lucrezi singur pe tine cu această metodă, oricând simți nevoia, oricând dorești, oricând consideri că este necesar. Am reușit să vindec multe aspecte ale vieții mele până acum și să înțeleg cine sunt cu adevărat”, a povestit Ilinca Vandici pentru Viva.

Cum a trecut peste

Ajunsă la 39 de ani, vedeta spune că se simte o femeie împlinită și privește cu încredere înainte. Totodată, ea subliniază cât de important este ca discuțiile despre sănătatea emoțională să devină firești într-o societate în care tot mai mulți oameni se confruntă cu anxietatea și depresia. Ilinca Vandici consideră că mersul la psiholog ar trebui să fie perceput drept o normalitate, nu ca o excepție.

„Exact, depresia postnatală m-a forțat cumva să încep această călătorie și sunt foarte recunoscătoare că s-a întâmplat așa. Mă bucur că am avut ocazia și spațiul în care să și vorbesc despre aceste subiecte pentru că mi se pare important să reușim să împărtășim informații pe care le acumulăm pentru a-i ajuta și pe alții. Trăim în secolul în care, din păcate, depresia, anxietatea sunt atât de des întâlnite peste tot în jurul nostru încât nu mai putem să le ignorăm și, da, consider că ședințele de terapie ar trebui să fie o normalitate. De la copii la bunici, întâlnesc oameni a căror viață s-a schimbat odată ce au înțeles cât de mult moloz emoțional, care nu ne mai servește la nimic, cărăm după noi și cât de frumoasă este viața după ce ai scăpat de el… În acest moment, personal, am trecut de mult de depresii, sunt la fine-tuning acum”, a mai spus prezentatoarea.

Foto: Arhiva ELLE

