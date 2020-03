Idris Elba, mesaj dur pentru persoanele care cred că a fost plătit să spună că e infectat cu coronavirus

Recent, cântăreața Cardi B a făcut o serie de acuzații conform cărora celebritățile care au fost depistate până acum cu coronavirus, precum Idris Elba, Tom Hanks sau Andy Cohen au fost plătite să spună asta.

Cardi B nu a menționat numele vreunei vedete în cadrul live-ului de pe Instagram în care a făcut aceste acuzații. „Să spunem că am coronavirus. Cum ar trebui să știu că am coronavirus? Aș putea să zic: „dacă toți tușiți, înseamnă că aveți virusul.” Apoi văd toți acești jucători de baschet care spun: „Da, am coronavirus, dar nu am avut niciunul dintre simptome.” Așadar, cum aș putea să îmi dau seama că am, când de fapt ar trebui să îmi fac un test pentru asta?”, a spus artista.

„Încep să cred că toți cei care au spus că au coronavirus au fost plătiți să zică asta, iar dacă este adevărat, plătiți-mă și pe mine!”, a adăugat Cardi B.

În același timp, Idris Elba a răspuns acestor acuzații. „Ideea conform căreia cineva ca mine ar fi plătit să spună că are coronavirus este complet greșită. Nu avem nimic de câștigat nici eu, dar nici Sabrina să vă spunem că avem, când de fapt nu e adevărat”, a declarat actorul.

În urmă cu aproximativ o săptămână, actorul Idris Elba a dezvăluit că a fost depistat cu coronavirus. El a mai spus că și-a făcut testul după ce a aflat că a intrat în contact cu o persoană care avea virusul.

Actorul nu a prezentat simptome specifice coronavirusului, precum febră, oboseală sau tuse uscată. „În această dimineață am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Mă simt bine, până acum nu am avut simptome, dar de când am aflat, am decis să mă autoizolez. Stați acasă și fiți pragmatici. Vă voi ține la curent cu privire la starea mea. Rămâneți pozitivi și nu vă panicați”, a spus Idris Elba pe Twitter în cadrul unui video în care e alături de soția sa, Sabrina Dhowre.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how Im doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020