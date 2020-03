Idris Elba și Sophie Trudeau au fost la același eveniment, cu câteva zile înainte să fie depistați cu coronavirus

Cu doar câteva zile înainte ca Idris Elba și Sophie Grégoire Trudeau să fie diagnosticați pozitiv cu coronavirus, cei doi au fost prezenți la un evenimentul caritabil We Day, care a avut loc în Wembley, Londra, pe data de 4 martie.

Evenimentul a abordat subiecte sociale în speranța că îi va aduce pe oameni împreună și vor contribui la o schimbare „la nivel local și global.” Sophie Grégoire Trudeau a publicat pe data de 5 martie contul ei de Instagram mai multe fotografii de la eveniment, iar printre ele era și una cu actorul Idris Elba. „Inima mea este plină de bucurie după ce am petrecut timp alături de familia mea și famila WE. Mesajul nostru din Londra este: iubiți-vă și oferiți aceeași iubire și către cei din jur.”

Idris Elba a anunțat pe contul său de Twitter faptul că a fost diagnosticat cu noul coronavirus. El a mai spus că și-a făcut testul după ce a aflat că a intrat în contact cu o persoană care avea virusul.

Actorul a menționat că nu a prezentat simptome specifice coronavirusului, precum febră, oboseală sau tuse uscată. „În această dimineață am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Mă simt bine, până acum nu am avut simptome, dar de când am aflat, am decis să mă autoizolez. Stați acasă și fiți pragmatici. Vă voi ține la curent cu starea mea. Rămâneți pozitivi și nu vă panicați”, a spus Idris Elba pe Twitter în cadrul unui video în care e alături de soția sa, Sabrina Dhowre.

„Este extrem de serios. Acum este timpul să ne gândim serios la distanțarea socială și la spălatul pe mâini. Le-am spus tuturor celor din familie, colegilor și probabil că transparența este cel mai bun lucru pe care îl pot face acum”, a adăugat actorul, punctând faptul că mai sunt persoane precum el, care nu au prezentat simptome, dar care pot răspândi virusul deoarece nu se izolează.

Acum câteva zile, soția lui Justin Trudeau a fost testată pozitiv pentru noul coronavirus, după cum a anunțat și biroul prim-ministrului Canadei. Aceasta a rămas în izolare și a dat publicității o declarație. „Deși experimentez simptome inconfortabile ale virusului, îmi voi reveni curând. Să fiu în carantină acasă nu se compară cu lucrurile prin care trec alte familii de canadieni și cu ce au de-a face cei care trebuie să se lupte cu amenințări mai grave asupra sănătății.”

