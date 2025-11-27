Ianca, fiica lui Răzvan Simion, a plecat singură în Buenos Aires. Ce a dezvăluit tânăra despre experiența trăită: „A fost incredibil”

Ianca Simion a vorbit despre experiența de a călători singură.

Ianca Simion
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, a avut parte de o experiență pe care și-o va aminti multă vreme de acum încolo. Tânăra a plecat singură într-o călătorie în Buenos Aires și a împărtășit din impresiile ei. 

Ianca, fiica lui Răzvan Simion, călătorie în Buenos Aires

Pe Instagram, Ianca Simion a vorbit despre experiența ei de a călători singură. A ales ca destinație Buenos Aires, iar asta pentru că acolo locuiește prietena ei cea mai bună, pe care a vizitat-o. 

„Vă iau cu mine în această călătorie În America Latină. A fost incredibil să plec singură la cea mai bună prietenă a mea. Dacă îmi spunea cineva cât de mult mă va schimbă solo travelingul, nu aș fi crezut. Sunt super recunoscătoare pentru tot ce mi se întâmplă în perioada asta și abia aștept să vă arăt tot și vouă.”

Ianca Simion nu a ascuns faptul că experiența de a călători singură i-a oferit șansa să descopere lucruri neștiute despre propria persoană. 

„Călătoritul singură m-a schimbat în moduri la care nu mă așteptam niciodată. Pe drum, departe de tot ce-mi era familiar, am ajuns să învăț atât de multe despre mine, cine sunt, ce vreau și cum reacționez atunci când nu este nimeni în jur care să mă ghideze. Am descoperit părți din mine pe care nu le-am observat niciodată în rutina mea de zi cu zi și mi-am dat seama că sunt mai puternică, mai curajoasă și mai capabilă decât credeam. Dar cel mai important lucru pe care l-am învățat a fost cum să fiu cu mine însămi. Chiar și atunci când mă simt inconfortabil. Chiar și atunci când tăcerea devine zgomotoasă sau gândurile devin grele. Am înțeles că sunt cea mai importantă companie a mea, singura persoană cu care îmi voi petrece întreaga viață. Și dacă acesta este cazul, atunci ar fi bine să învăț să mă plac cu adevărat, să mă cunosc, să mă respect și să-mi ofer spațiul de care am nevoie pentru a crește.”

Ianca Simion, declarații despre relația cu tatăl ei

Ianca este fiica pe care Răzvan Simion o are alături de fosta lui soție, Diana. Cei doi s-au despărțit în 2015 și mai au împreună un băiat, pe nume Tudor. În prezent, prezentatorul TV formează un cuplu alături de Daliana Răducan, cu care trăiește o poveste de dragoste de lungă durată. În 2023, prezentatorul TV a făcut pasul cel mare și și-a cerut partenera, arhitectă și designer de interior, în căsătorie. Cei doi s-au căsătorit pe 8 iunie 2024.

Întrebată despre relația cu tatăl ei, Ianca Simion a afirmat în urmă cu ceva timp că are o legătură strânsă cu Răzvan Simion, pe care îl consideră cel mai bun prieten și cel care a susținut-o întotdeauna să urmeze ceea ce îi place. Tânăra își amintea cu drag de perioada copilăriei, când el o ducea la lecțiile de pian.

„Relația mea cu tata este una foarte bună, este prietenul meu cel mai bun, persoana care mă susține în tot ce fac. El mă susține cel mai mult, mai ales cu facultatea în perioada asta. Când eram mică tata mă ducea la pian, tata mă ducea la balet și îmi făcea coc. Aș putea spune și că este prietenul meu cel mai bun, dar este și foarte protectiv (…) E altă persoană acasă. Deși pare că e foarte vorbăreț și foarte glumeț, acasă este într-o liniște totală. E foarte tăcut și foarte analitic și foarte sensibil. Tind să cred că suntem la fel pe partea asta, pentru că mereu mă gândeam că nu sunt ca el…”, declara Ianca Simion, pe scena iUmor.

