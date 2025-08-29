Răzvan Simion, mesaj emoționant pentru Daliana Răducan de ziua ei de naștere: „Ne-am căutat mult”

Daliana Răducan a împlinit 35 de ani, iar soțul ei, Răzvan Simion, i-a făcut o urare emoționantă.

Daliana Răducan
Daliana Răducan a marcat o aniversare specială, împlinind 35 de ani, iar soțul ei, Răzvan Simion, nu a lăsat momentul să treacă fără o declarație publică plină de emoție.

Daliana Răducan a împlinit 35 de ani

Prezentatorul TV, cunoscut pentru discreția din viața personală, a surprins cu un mesaj romantic postat pe Instagram, prin care și-a exprimat recunoștința și dragostea față de partenera sa de viață.

„Nu e doar soția mea. Este aliatul meu, ancora mea, curajul care mă ridică și liniștea care mă așează. Partenerul meu de drum, sprijinul din spatele fiecărui pas și glasul care îmi spune adevărul chiar și atunci când doare. Este primul gând dimineață, ultima imagine seară și dovada că viața poate fi mai frumoasă decât mi-am imaginat vreodată. Ne-am căutat mult până să putem spune, în fiecare an: La mulți ani, te iubesc!”, a transmis Răzvan Simion.

Răzvan Simion și Daliana Răducan, despre dorința de a deveni părinți

Răzvan Simion și Daliana Răducan trăiesc o poveste de dragoste de lungă durată. În 2023, prezentatorul TV a făcut pasul cel mare și și-a cerut partenera, arhitectă și designer de interior, în căsătorie. Cei doi s-au căsătorit pe 8 iunie 2024.

Într-un interviu acordat recent, Răzvan Simion și Daliana Răducan au vorbit deschis despre dorința de a deveni părinți. Prezentatorul mai are doi copii din căsătoria precedentă, Ianca și Tudor, însă nu ascunde că speră să devină din nou tată.

„Fiziologic și emoțional, suntem pregătiți să devenim părinți, însă copiii sunt binecuvântări de la Dumnezeu. Cred că un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice”, au mărturisit cei doi pentru VIVA!.

În același interviu, Răzvan Simion a vorbit și despre relația cu cei doi copii ai săi.

„Într-adevăr, rolul de părinte este unul dintre cele mai grele și frumoase roluri. Nu mă avânt să le dau sfaturi, pentru că știm cu toții cum tratează copiii sfaturile bătrânilor, însă îi îndemn să aibă curaj, credință și să nu le fie rușine de muncă. Eu îi susțin, însă ei sunt artizanii propriilor vieți”, a mărturisit prezentatorul.

Daliana mărturisește că are o relație specială cu cei doi copii ai soțului ei, în special cu Ianca.

„Am avut ocazia să o întâlnesc pe Ianca atunci când încă era o adolescentă și avem amintiri foarte frumoase împreună. M-am străduit să îi ofer din înțelepciunea mea, din viziunea mea de viață și din tot ce am acumulat eu. Mă bucur dacă am reușit să am un aport frumos în evoluția ei. Acum timpul și preocupările ei sunt concentrate pe studenție și tot ce presupune această etapă, pe care sunt sigură că o va integra cu bine, fiind dedicată țelurilor sale', a povestit aceasta.

Daliana Răducan și Răzvan Simion au sărbătorit un an de la nuntă

Pe 8 iunie 2024, Răzvan Simion și Daliana Răducan și-au unit destinele într-o ceremonie discretă, departe de ochii publicului. De atunci, povestea lor de dragoste a continuat să se dezvolte frumos, iar anul acesta, cu ocazia aniversării primului an de căsătorie, soția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a împărtășit pe rețelele sociale mai multe fotografii și videoclipuri în care apare alături de partenerul său, însoțite de un mesaj încărcat de emoție.

„Sunt zile care trec și zile care rămân cu tine. 8 iunie e una dintre ele. Se împlinește un an de la nunta noastră. Un an de când ne-am rostit promisiunile în fața lumii, dar mai ales în fața noastră. Nimeni nu ne învață ce urmează după ‘Pentru totdeauna. Cum arată iubirea într-o zi obișnuită. Cum se păstrează gesturile mici. Cum se construiește, în tăcere, acel ‘Noi. Dar am învățat împreună. Să ne ținem de mână chiar și când nu ne potrivim pașii. Să ne alegem și când e ușor și mai ales când e greu. Să ne fim acasă în toate sensurile. A fost un an adevărat. Nu perfect. Real. Și pentru asta sunt recunoscător. La mulți ani nouă”, a transmis Răzvan Simion în postarea sa.

Lili Sandu, confesiuni despre dorința de a se căsători cu partenerul ei, Silviu Țolu. Ce a mărturisit prezentatoarea: „O nuntă în adevăratul sens al cuvântului…'

Foto: Instagram

