Prin ce provocări au trecut Răzvan Simion și Daliana Răducan în relație. Ce au pățit când au început să formeze un cuplu: „Intruziuni în viața privată”

Răzvan Simion și Daliana Răducan formează un cuplu de mai bine de trei ani. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2023 și s-au căsătorit pe 8 iunie 2024 în cadrul unui eveniment organizat în cerc restrâns.

Inițial, Răzvan Simion și Daliana Răducan au fost discreți în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Cei doi au vrut să își trăiască relația departe de ochii curioșilor. Dar, după ce s-a aflat că formează un cuplu, au decis să se afișeze împreună.

Daliana Răducan, care este de profesie arhitectă, a făcut o serie de confesiuni despre provocările de care a avut parte atunci când a început să formeze un cuplu alături de Răzvan Simion. În timp ce prezentatorul TV este obișnuit ca de ani de zile să fie în lumina reflectoarelor, partenera lui de viață este o prezență mult mai rezervată. Daliana Răducan a dezvăluit o parte dintre neplăcerile de care s-a lovit la începutul relației cu prezentatorul TV.

„Am fost răsfățați de presă din primul moment, și asta mi-a dat de înțeles că suntem pe drumul cel bun. E foarte curios cum ți se îndreaptă spatele când știi că se poate să fii filmat. (zâmbește) Am avut și perioade dificile la începutul relației, când ne fotografiau de pe schelele unui imobil în construcție, aflat vizavi de locuința noastră, dar acum am înțeles că părțile bune sunt mult mai multe decât micile intruziuni în viața privată”, a mărturisit Daliana Răducan pentru VIVA!

Daliana Răducan și Răzvan Simion au dezvăluit numeroase imagini și clipuri din ziua în care s-au căsătorit, dar și de la petrecerea de nuntă organizată într-un local din București. Într-un interviu, prezentatorul TV a mărturisit că nunta trebuia să aibă loc, de fapt, în Italia.

„Ne-am dorit ceva restrâns. Inițial am vrut în Italia, unde locuiesc socrii mei, dar pentru că aveam totuși mai multe scaune la masă de ocupat neapărat, am fost 56 de toți, și cu domnii de la muzică am avut mici dificultăți, că nu am avut unde să îi pun la masă. A fost mai mult o cină de gală, pe care ne-am dorit-o, exact așa am visat-o. Să putem să facem noi un cadou celor care ne-au onorat cu prezența”, a declarat Răzvan Simion pentru Spynews.ro.