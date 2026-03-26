Hugh Jackman, schimbare neașteptată de look. Cum a fost surprins actorul în New York

Hugh Jackman a fost surprins recent pe străzile din New York, unde a afișat o schimbare vizibilă de look. Actorul în vârstă de 57 de ani a atras atenția cu părul său grizonant, în care se văd tot mai multe fire albe, integrate în nuanța sa naturală.

Fotografiile realizate de paparazzi îl arată într-o ținută casual, formată din jeanși, un pulover și o jachetă ușoară, păstrându-și însă energia binecunoscută. În timpul plimbării, Hugh a fost surprins deplasându-se pe o bicicletă, salutându-și fanii. În stilul său caracteristic, actorul nu a refuzat nici selfie-urile, pozând relaxat alături de admiratorii care l-au recunoscut pe străzile orașului.

Hugh Jackman și Sutton Foster, surprinși în ipostaze tandre

La începutul acestei luni, Hugh Jackman și iubita sa, Sutton Foster, au fost fotografiați în ipostaze romantice. În imaginile publicate de Page Six, cei doi se aflau pe aeroportul din Los Angeles, unde au afișat o complicitate vizibilă și o stare de spirit excelentă.

Publicația notează că actrița cunoscută pentru rolul din „Younger” a zâmbit larg și i-a aruncat priviri tandre partenerului său în timp ce așteptau la coadă. Deși actorul în vârstă de 57 de ani și-a ascuns parțial expresia în spatele unei măști negre, imaginile sugerează că i-a împărtășit entuziasmul. În alte cadre surprinse de fotografi, Hugh Jackman și Sutton Foster apar râzând și conversând în timp ce traversau aeroportul, fiecare purtând câte un rucsac. La un moment dat, s-au oprit pentru a-și cumpăra cafea, menținând aceeași dispoziție relaxată.

Pentru această apariție, Jackman a ales o ținută casual, formată dintr-un hanorac alb, pantaloni negri și o șapcă neagră. Foster, în vârstă de 50 de ani, a optat pentru un tricou negru, jeanși, un cardigan verde și o eșarfă deschisă la culoare.

Planurile de nuntă ale lui Hugh Jackman cu iubita sa, Sutton Foster, ar fi întâmpinat o problemă majoră, în timp ce actorul încearcă să-și convingă copiii, pe care îi are cu fosta soție, Deborra-Lee Furness, să accepte noua relație.

Potrivit unor informații citate de publicația National Enquirer, starul de la Hollywood ar fi cerut-o în căsătorie pe Foster, fosta sa colegă de pe Broadway. Cu toate acestea, surse apropiate susțin că drumul până la altar nu este deloc simplu.

„Chiar dacă Hugh este entuziasmat să înceapă acest nou capitol alături de Sutton, trebuie să fie atent la sentimentele copiilor. Ei sunt incredibil de protectori cu mama lor… iar el vrea să respecte acest lucru”, a declarat sursa.

Această situație ar sta, se pare, în spatele întârzierii planurilor de nuntă. Actorul ar vrea ca fiii săi să nu se simtă presați să susțină public o relație pe care poate încă nu sunt pregătiți să o accepte.

Potrivit aceleiași surse, prezența copiilor la ceremonie este foarte importantă pentru Jackman, care nu și-ar dori să sărbătorească fără ei.

„Hugh își dorește foarte mult ca cei doi copii ai săi să fie la nuntă. Amândoi își doresc ca oamenii dragi să fie alături de ei pentru a celebra momentul”, a mai spus sursa.

Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness și-au oficializat divorțul

Deborra-Lee Furness a depus actele de divorț în 2025, la aproape doi ani după ce au anunțat despărțirea. Aceasta a făcut o declarație despre fostul său soț, pe fondul zvonurilor potrivit cărora Hugh Jackman ar fi înșelat-o cu Sutton Foster.

„Inima și compasiunea mea se îndreaptă către toți cei care au traversat această călătorie traumatică a trădării”, a spus într-un comunicat exclusiv pentru DailyMail.com. „Este o rană profundă care taie adânc, însă cred într-o putere superioară și că Dumnezeu sau universul, oricare ar fi ghidul tău, lucrează întotdeauna pentru noi”.

Ea a continuat:

„Această credință m-a ajutat să trec peste destrămarea unei căsnicii de aproape trei decenii. Am câștigat multă cunoaștere și înțelepciune prin această experiență. Chiar și atunci când ne confruntăm cu o aparentă adversitate, aceasta ne conduce către binele nostru cel mai mare, către adevăratul nostru scop”.

Deborra-Lee Furness și-a încheiat declarația subliniind că „nimic din toate acestea nu este personal', adăugând: „Suntem cu toții într-o călătorie individuală și cred că relațiile din viețile noastre nu sunt întâmplătoare. Suntem atrași de anumite persoane și le permitem să intre în viața noastră pentru a învăța lecțiile care ne sunt destinate și pentru a recunoaște și vindeca acele părți din noi care au fost rănite… Rămân recunoscătoare”.

Foto: Arhiva ELLE, Profimedia

