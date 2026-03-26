Hugh Jackman, schimbare neașteptată de look. Cum a fost surprins actorul în New York

Actorul în vârstă de 57 de ani a fost surprins pe străzile din New York cu un look diferit.

Hugh Jackman, schimbare neașteptată de look. Cum a fost surprins actorul în New York

Hugh Jackman a fost surprins recent pe străzile din New York, unde a afișat o schimbare vizibilă de look. Actorul în vârstă de 57 de ani a atras atenția cu părul său grizonant, în care se văd tot mai multe fire albe, integrate în nuanța sa naturală.

Fotografiile realizate de paparazzi îl arată într-o ținută casual, formată din jeanși, un pulover și o jachetă ușoară, păstrându-și însă energia binecunoscută. În timpul plimbării, Hugh a fost surprins deplasându-se pe o bicicletă, salutându-și fanii. În stilul său caracteristic, actorul nu a refuzat nici selfie-urile, pozând relaxat alături de admiratorii care l-au recunoscut pe străzile orașului.

Hugh Jackman și Sutton Foster, surprinși în ipostaze tandre

La începutul acestei luni, Hugh Jackman și iubita sa, Sutton Foster, au fost fotografiați în ipostaze romantice. În imaginile publicate de Page Six, cei doi se aflau pe aeroportul din Los Angeles, unde au afișat o complicitate vizibilă și o stare de spirit excelentă.

Publicația notează că actrița cunoscută pentru rolul din „Younger” a zâmbit larg și i-a aruncat priviri tandre partenerului său în timp ce așteptau la coadă. Deși actorul în vârstă de 57 de ani și-a ascuns parțial expresia în spatele unei măști negre, imaginile sugerează că i-a împărtășit entuziasmul. În alte cadre surprinse de fotografi, Hugh Jackman și Sutton Foster apar râzând și conversând în timp ce traversau aeroportul, fiecare purtând câte un rucsac. La un moment dat, s-au oprit pentru a-și cumpăra cafea, menținând aceeași dispoziție relaxată.

Pentru această apariție, Jackman a ales o ținută casual, formată dintr-un hanorac alb, pantaloni negri și o șapcă neagră. Foster, în vârstă de 50 de ani, a optat pentru un tricou negru, jeanși, un cardigan verde și o eșarfă deschisă la culoare.

Planurile de nuntă ale lui Hugh Jackman cu iubita sa, Sutton Foster, ar fi întâmpinat o problemă majoră, în timp ce actorul încearcă să-și convingă copiii, pe care îi are cu fosta soție, Deborra-Lee Furness, să accepte noua relație.

Potrivit unor informații citate de publicația National Enquirer, starul de la Hollywood ar fi cerut-o în căsătorie pe Foster, fosta sa colegă de pe Broadway. Cu toate acestea, surse apropiate susțin că drumul până la altar nu este deloc simplu.

„Chiar dacă Hugh este entuziasmat să înceapă acest nou capitol alături de Sutton, trebuie să fie atent la sentimentele copiilor. Ei sunt incredibil de protectori cu mama lor… iar el vrea să respecte acest lucru”, a declarat sursa.

Această situație ar sta, se pare, în spatele întârzierii planurilor de nuntă. Actorul ar vrea ca fiii săi să nu se simtă presați să susțină public o relație pe care poate încă nu sunt pregătiți să o accepte.

Potrivit aceleiași surse, prezența copiilor la ceremonie este foarte importantă pentru Jackman, care nu și-ar dori să sărbătorească fără ei.

„Hugh își dorește foarte mult ca cei doi copii ai săi să fie la nuntă. Amândoi își doresc ca oamenii dragi să fie alături de ei pentru a celebra momentul”, a mai spus sursa.

Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness și-au oficializat divorțul

Deborra-Lee Furness a depus actele de divorț în 2025, la aproape doi ani după ce au anunțat despărțirea. Aceasta a făcut o declarație despre fostul său soț, pe fondul zvonurilor potrivit cărora Hugh Jackman ar fi înșelat-o cu Sutton Foster.

„Inima și compasiunea mea se îndreaptă către toți cei care au traversat această călătorie traumatică a trădării”, a spus într-un comunicat exclusiv pentru DailyMail.com. „Este o rană profundă care taie adânc, însă cred într-o putere superioară și că Dumnezeu sau universul, oricare ar fi ghidul tău, lucrează întotdeauna pentru noi”.

Ea a continuat:

„Această credință m-a ajutat să trec peste destrămarea unei căsnicii de aproape trei decenii. Am câștigat multă cunoaștere și înțelepciune prin această experiență. Chiar și atunci când ne confruntăm cu o aparentă adversitate, aceasta ne conduce către binele nostru cel mai mare, către adevăratul nostru scop”.

Deborra-Lee Furness și-a încheiat declarația subliniind că „nimic din toate acestea nu este personal',  adăugând: „Suntem cu toții într-o călătorie individuală și cred că relațiile din viețile noastre nu sunt întâmplătoare. Suntem atrași de anumite persoane și le permitem să intre în viața noastră pentru a învăța lecțiile care ne sunt destinate și pentru a recunoaște și vindeca acele părți din noi care au fost rănite… Rămân recunoscătoare”.

Citește și:
Jennifer Lopez, aluzie la fostul său soț, Ben Affleck, în timpul unui concert din Las Vegas

Foto: Arhiva ELLE, Profimedia

Recomandari
Cât de implicată este Nicole Cherry în creșterea fiicei sale și ce pasiuni are Anastasia: "A venit perioada aia" (EXCLUSIV)
People
Cât de implicată este Nicole Cherry în creșterea fiicei sale și ce pasiuni are Anastasia: "A venit perioada aia" (EXCLUSIV)
Monica Anghel, dezvăluiri despre relația cu fiul ei adolescent. Ce lecții importante i-a oferit lui Aviv: "Trebuie să fii ca picătura chinezească"
People
Monica Anghel, dezvăluiri despre relația cu fiul ei adolescent. Ce lecții importante i-a oferit lui Aviv: "Trebuie să fii ca picătura chinezească"
Sofia Richie a devenit mamă pentru a doua oară. Vedeta a dezvăluit prima imagine cu fiul său
People
Sofia Richie a devenit mamă pentru a doua oară. Vedeta a dezvăluit prima imagine cu fiul său
Alina Pușcaș, declarații rare despre prima întâlnire cu soțul ei, Mihai Stoenescu. Unde s-au cunoscut: "Am uitat să-i dau eu mesaj"
People
Alina Pușcaș, declarații rare despre prima întâlnire cu soțul ei, Mihai Stoenescu. Unde s-au cunoscut: "Am uitat să-i dau eu mesaj"
Beatrice Olaru, antrenoarea de fitness de la "Vorbește lumea", a divorțat de partener după 7 ani de căsnicie
People
Beatrice Olaru, antrenoarea de fitness de la "Vorbește lumea", a divorțat de partener după 7 ani de căsnicie
Kate Middleton, apariție spectaculoasă într-o ținută Suzannah London. Ce modificări i-a adus Prințesa de Wales și cât costă piesa vestimentară
People
Kate Middleton, apariție spectaculoasă într-o ținută Suzannah London. Ce modificări i-a adus Prințesa de Wales și cât costă piesa vestimentară
Libertatea
Cum arată Loredana Groza în costum de baie. Imagini inedite cu artista în Maldive
Cum arată Loredana Groza în costum de baie. Imagini inedite cu artista în Maldive
Ego.ro
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Semnele cancerului de colon și prostată
Semnele cancerului de colon și prostată
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Cât costă ținuta Mirabelei Grădinaru purtată la prima întâlnire cu Melania Trump. Cum arată rochia pe care a ales-o la eveniment
Cât costă ținuta Mirabelei Grădinaru purtată la prima întâlnire cu Melania Trump. Cum arată rochia pe care a ales-o la eveniment
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, după ce a slăbit 30 de kilograme. Imagini rare cu prezentatoarea TV
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, după ce a slăbit 30 de kilograme. Imagini rare cu prezentatoarea TV
Partajul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip după ce vor divorța. Ce bunuri au de împărțit cei doi artiști
Partajul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip după ce vor divorța. Ce bunuri au de împărțit cei doi artiști
Imaginea emoționantă cu fiul Ilonei Brezoianu și tatăl lui. Poza de colecție cu micuțul Matei
Imaginea emoționantă cu fiul Ilonei Brezoianu și tatăl lui. Poza de colecție cu micuțul Matei
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Nimeni, dar absolut nimeni, nu s-ar fi gândit că ei doi sunt împreună! Fotografii l-au prins pe jumătate dezbrăcat, în tandrețuri cu noua iubită! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! Wow, ce surpriză! FOTO
Nimeni, dar absolut nimeni, nu s-ar fi gândit că ei doi sunt împreună! Fotografii l-au prins pe jumătate dezbrăcat, în tandrețuri cu noua iubită! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! Wow, ce surpriză! FOTO
Răzbunarea lui Rareș Cojoc. Ce a făcut fostul soț al Andreei Popescu după divorț. Nimeni nu se aștepta la așa ceva, mai ales că au și 3 copii împreună!
Răzbunarea lui Rareș Cojoc. Ce a făcut fostul soț al Andreei Popescu după divorț. Nimeni nu se aștepta la așa ceva, mai ales că au și 3 copii împreună!
catine.ro
Primele imagini cu Britney Spears de la arestarea sa pentru conducere sub influența alcoolului. Cum au surprins-o paparazzii
Primele imagini cu Britney Spears de la arestarea sa pentru conducere sub influența alcoolului. Cum au surprins-o paparazzii
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Mai multe din people
Mirabela Grădinaru s-a fotografiat alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska. Ce piesă vestimentară a ales partenera lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru s-a fotografiat alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska. Ce piesă vestimentară a ales partenera lui Nicușor Dan
People

Mirabela Grădinaru a ales o ținută specială pentru întâlnirea cu Primele Doamne, fiind surprinsă alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska.

+ Mai multe
Rareș Cojoc a plecat din țară după anunțul divorțului de Andreea Popescu. Cine îl însoțește și ce mesaj cu subînțeles a transmis
Rareș Cojoc a plecat din țară după anunțul divorțului de Andreea Popescu. Cine îl însoțește și ce mesaj cu subînțeles a transmis
People

Cu puțin timp înainte de plecarea în Marea Britanie, dansatorul a publicat un mesaj cu subînțeles pe rețelele de socializare.

+ Mai multe
Ileana Lazariuc, declarații inedite despre viața ei. Ce spune despre posibilitatea de a reveni în lumina reflectoarelor: "Am anumite proiecte"
Ileana Lazariuc, declarații inedite despre viața ei. Ce spune despre posibilitatea de a reveni în lumina reflectoarelor: "Am anumite proiecte"
People

Ileana Lazariuc este o prezență rezervată, dar recent a vorbit despre cum arată acum viața ei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

