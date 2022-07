Horia Brenciu, fotografie de colecție alături de familia lui: „Ai mei”

Horia Brenciu este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, care se poate mândri cu o carieră impresionantă în muzică. Dincolo de ipostaza de showman, fostul jurat de la „X Factor” este și un tată și soț iubitor. Acesta a publicat o imagine de colecție alături de familia lui, împreună cu o descriere simplă și emoționantă.

Ultima imagine postată de artist pe pagina sa de Instagram a atras atenție fanilor. Horia Brenciu s-a mândrit cu soția și cei patru copii ai lor într-o imagine adorabilă de colecție. Portretul de familie a strâns foarte multe aprecieri din partea internauților, care au fost bucuroși să îl vadă pe cântăreț alături de cei mai importanți oameni din viața lui.

Fanii au remarcat rapid postarea lui și au reacționat cu mii de like-uri și comentarii. Cântărețul a fost felicitat pentru familia superbă pe care o are, copiii lui fiind cea mai mare mândrie. „Felicitări, familie minunată! Să fiți sănătoși și veseli, fericiți și binecuvântați! (…) O familie frumoasă! Sunteți super, sunteți minunați! Sănătate și numai bine! Felicitări! De luat aminte! (…)”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

View this post on Instagram

Cu toate că nu toți copiii sunt ai lui, fetele cele mari fiind ale soției sale dintr-o relație anterioară, Horia îi iubește pe toți în mod egal. Artistul a vorbit deschis despre creșterea copiilor în cadrul unui interviu susținut la finalul anului 2019, când a dezvăluit detalii despre decizia de a adopta un băiat.

„Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea, 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. (…) În 2012, pe 1 noiembrie a venit pe lume fetiţa noastră, Mina. Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis: ‘Nu-l avortează, îl vrem noi!’. Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, a dezvăluit Horia Brenciu în emisiunea „Profesioniştii”.