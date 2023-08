Holy Molly: yin și yang între feminitate și duritate

Cunoscută și pe tărâmuri străine, cu siguranță ați auzit măcar o dată piese precum „Plouă”, „Shot a friend” sau „Facem cum vrei tu”, ultimul său single. Cunoscută inițial sub numele de Miss Mary, trecerea către Holy Molly a reprezentat pentru artistă adoptarea unui nou alter ego, atât în materie de muzică, cât și în materie de stil. Îndrăzneală, sclipire, echilibru între feminitate pură și agresivitate și forță, Holy este cameleonică când vine vorba de ținutele abordate pe scenă și în viața de zi cu zi. Mai multe despre artistă în următorul material.

ELLE: Cum ți-ai defini stilul vestimentar?

Holy Molly: Niciodată n-am acordat foarte multă importanță definirii unui stil, fiindcă el se schimbă constant și sunt într-o continuă căutare. Bineînțeles, există câteva idei fixe, dar jonglez cu ele și îmi place să învăț. Cred că sunt curajoasă și curioasă când vine vorba de stilul meu. O combinație de feminitate și rock star.

ELLE: În videoclipuri, afișezi în general un stil îndrăzneț, experimentezi și la capitolul make-up și păr. Este diferit modul în care arăți în clipuri sau pe scenă de cel de zi cu zi?

H. M.: Bineînțeles că nu ies din casă aranjată ca și cum aș filma un clip. Sunt destul de spontană când vine vorba de vestimentația de zi cu zi și mereu arăt altfel. Pendulez mereu între accentele rock, rochii mulate și romantice sau vestimentație sport.

ELLE: Când ai început să experimentezi cu hainele, să fii mai îndrăzneață? Există experimente sau aspirații vestimentare pe care încă nu le-ai explorat?

H. M.: Momentul în care am făcut cu adevărat o schimbare în imagine a fost odată cu nașterea proiectului Holy Molly. Atunci am început să am mult curaj și să fiu dispusă să „risc”. Sunt foarte multe lucruri pe care aș vrea să le încerc când vine vorba de modă, fiindcă știu că aș fi destul de nebună încât să le port.

ELLE: Ai vreo piesă vestimentară sau accesoriu preferat care are o semnificație specială pentru tine? Dacă da, ce îi conferă importanță?

H. M.: Pentru mine, inelele sunt extrem de importante și majoritatea au o însemnătate personală aparte. Fie au aparținut oamenilor din familia mea, fie sunt legate de niște momente sau locuri speciale.

ELLE: Ce piesă vestimentară îți dă încredere, acel boost de confidence?

H. M.: Orice articol vestimentar din latex este pentru mine ca o a doua casă. Am o relație tare bună cu acest material și nu mă plictisește niciodată.

ELLE: Moda și muzica merg adesea mână în mână. Cum vezi moda contribuind la arta ta și la exprimarea personală ca muzician?

H. M.: Moda este elementul care conturează și dă viață personajului. Fără această artă, n-aș reuși să-mi întregesc imaginea în fața publicului. Totodată, moda este și elementul care îmi dă încrederea să-mi „joc” personajul până la capăt.

ELLE: Preferi să spui „Facem cum vrei tu” sau nu eviți conversațiile neconfortabile în relațiile cu oamenii?

H. M.: „Facem cum vrei tu” este bazată destul de mult pe experiențe din viața personală. În foarte multe situații, am fost omul care a fugit de a vorbi sincer din teama de a nu răni. Încă sunt în proces de învățare și încerc din răsputeri să am curajul să spun ce simt.

ELLE: Știm că ești ascultată și în afara țării, dar ai succes și cu piese în limba română, drept dovadă ultima ta lansare, piesa „Facem cum vrei tu”. Cum împarți succesul, unde ți-ar plăcea să performezi mai mult?

H. M.: Succesul, oriunde ar fi el, presupune același nivel de muncă și dedicare. Sunt recunoscătoare pentru fiecare teritoriu în care piesele îmi sunt ascultate, dar nu aș alege unul preferat. Bineînțeles că România îmi e casă și aici mă simt cel mai confortabil, dar de-a lungul timpului muzica mea a călătorit prin aproape toată Europa, lucru de care sunt extrem de mândră.

ELLE: Ce pregătești nou pentru publicul tău?

H. M.: Anul acesta pot să anunț cu mândrie că îmi voi lansa primul EP. Este un moment pe care îl aștept de mult timp, va fi încărcat de povești, de trăiri personale îmbrăcate în muzică.

BIO

Holy Molly este o cântăreață, compozitoare și actriță, cunoscută pentru vocea ei puternică și versurile captivante. Artista este considerată a fi revelația momentului în industria muzicală din România. De-a lungul carierei sale a colaborat cu nume sonore din industrie, precum LIZOT, Alex Parker, Cosmo & Skoro și Shanguy, ce au propulsat-o în cele mai importante playlist-uri de pe Spotify. Single-ul „Shot a friend” i-a adus un nou val de fani, piesa ajungând pe primul loc în topul celor mai difuzate piese din Polonia și în topurile din CIS. După succesul internațional avut cu „Menage a Trois”, ‘Back to her”, „Twinkle Twinkle”, „Shot a friend”, artista a lansat hit-ul „Plouă”, alături de rapper-ul Tata Vlad, piesă ce a ajuns pe prima poziție în topurile muzicale de specialitate ale radiourilor din România.

Single-ul „Watch Me” a reușit de asemenea să fie prezent în Top 10 Radio Airplay România săptămâni la rând, fiind una dintre cele mai ascultate piese ale momentului respectiv, iar „Sunday Night” este #3 în Radio Chart Poland. Una dintre ultimele sale colaborări, alături de DJ Project, pentru piesa „Fulgul” a fost foarte bine primită de fanii artiștilor, iar ultimul său single, „Facem cum vrei tu”, a fost timp de 8 săptămâni în Top 10 cele mai ascultate piese de la radio, ajungând până pe #6. În plus, artista a lansat alături de Wrs piesa „Cel mai eu”, piesă ce vine în sprijinul campaniei ACCEPT România.

Fotografii: Vlad Andrei

Styling: Anca Stăruială

Machiaj: Mihaela Cherciu

Coafură: Sebastian Sârghie.

